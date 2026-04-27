Британская певица Дуа Липа попробовала вареники (фото)

Британская певица Дуа Липа, которая активно поддерживает Украину во время войны, попробовала вареники во время поездки в Польшу.

Звезда сцены, которая недавно приобрела автомобиль для украинских медиков, побывала в столице Польши Варшаве. На снимках из поездки, которыми Дуа Липа уже поделилась в своем Instagram, видно, что певица ест вареники.

Судя по фото, блюдо было со сметаной и со шкварками и вишнями. Отметим, что на польском языке вареники называются пироги (pierogi).

В соцсетях быстро начали обсуждать гастрономический выбор Дуа Липы. Кто-то шутил, что здесь точно не обошлось без известного украинского магазина с полуфабрикатами. А некоторые предположили, что это еще одно проявление симпатии знаменитости к украинским традициям.

Дуа Липа попробовала вареники в Польше Фото: DUA LIPA/Instagram

Кроме того, ужин для принца Гарри, который в очередной раз посетил Украину во время войны, приготовил судья "МастерШеф" Владимир Ярославский. Сын британского короля Чарльза III попробовал борщ, который любила его покойная мама, принцесса Диана.