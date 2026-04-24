Очень любила его мама: чем кормили принца Гарри в Киеве (фото)

Накануне ужин для принца Гарри, который в очередной раз посещает Украину во время войны, приготовил судья "МастерШеф" Владимир Ярославский. Сын британского короля Чарльза III попробовал борщ, который любила его покойная мама, принцесса Диана.

Ярославский поделился впечатлениями от встречи и рассказал, как готовился к этому моменту.

Принц Гарри попробовал украинский борщ

"Я знаю, что его мама, принцесса Диана, очень любила борщ. Читал, что она даже добавляла туда молоко или йогурт — интересный факт, правда? А сам принц с детства любит простую еду. Поэтому решил не выдумывать, а идти от сердца и от корней", — написал судья "МастерШефа".

Это произошло в Киеве во время благотворительного ужина в поддержку "Игр Непокоренных". Владимир говорит, что принц поддерживает нашу страну "не для галочки, а по-настоящему".

Владимир Ярославский и принц Гарри

Меню ужина для принца Гарри

"Очень волновался. И дело даже не в статусе гостя, а в том, что через свои блюда я знакомлю человека с Украиной. И здесь или он почувствует страну на вкус, или нет. И это полностью на мне", — признался звездный шеф-повар.

Ярославский добавил, что визит монаршей персоны был незапланированным, поэтому времени подготовиться к ужину было совсем мало. Однако, по словам кулинара, это лишь "добавило адреналина".

В целом меню состояло из украинского борща с различными начинками, малого пампуха с томленой уткой. Также были трубочки с форшмаком и взбитой щучьей икрой, котлеты по-киевски из карпа, медовик с гречневой мукой. А вино подавали от украинских производителей.

Меню ужина для принца Гарри

Интересно, что в прошлом году принца Гарри угощал борщом другой звездный шеф-повар — Евгений Клопотенко.

