Дуже любила його мама: чим годували принца Гаррі в Києві (фото)

Напередодні вечерю для принца Гаррі, який вчергове відвідує Україну під час війни, приготував суддя "МастерШеф" Володимир Ярославський. Син британського короля Чарльза ІІІ скуштував борщ, який любила його покійна мама, принцеса Діана.

Ярославський поділився враженнями від зустрічі та розповів, як готувався до цього моменту.

Принц Гаррі скуштував український борщ

"Я знаю, що його мама, принцеса Діана, дуже любила борщ. Читав, що вона навіть додавала туди молоко або йогурт — цікавий факт, правда? А сам принц з дитинства любить просту їжу. Тому вирішив не вигадувати, а йти від серця і від коріння", — написав суддя "МастерШефу".

Це сталося в Києві під час благодійої вечері на підтримку "Ігор Нескорених". Володимир каже, що принц підтримує нашу країну "не для галочки, а по-справжньому".

Володимир Ярославський та принц Гаррі Фото: Instagram

Меню вечері для принца Гаррі

"Дуже хвилювався. І справа навіть не в статусі гостя, а в тому, що через свої страви я знайомлю людину з Україною. І тут або вона відчує країну на смак, або ні. І це повністю на мені", — зізнався зірковий шеф-кухар.

Ярославський додав, що візит монаршої персони був незапланований, тому часу підготуватися до вечері було геть мало. Проте, за словами кулінара, це лише "додало адреналіну".

Загалом меню складалося з українського борщу з різними начинками, малого пампуха із томленою качкою. Також були трубочки з форшмаком і збитою щучою ікрою, котлети по-київськи з коропа, медівник з гречаним борошном. А вино подавали від українських виробників.

Меню вечері для принца Гаррі Фото: Instagram

Цікаво, що торік принца Гаррі пригощав борщем інший зірковий шеф-кухар — Євген Клопотенко.

