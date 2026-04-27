"Було важко змиритися": українська співачка розповіла про неприйняття свого тіла (фото)

Українська співачка Sowa | Фото: Instagram | Sowa official

Українська співачка Sowa відверто поділилася особистою історією дорослішання та боротьби з внутрішніми комплексами. Артистка зізнається, що підлітковий період став для неї одним із найскладніших — із неприйняттям себе, страхом змін і глибокими внутрішніми переживаннями.

Співачка Sowa у перехідному віці переживала сильне неприйняття власного тіла і довго не могла змиритися з тим, що дорослішає. У розмові із Фокусом вона пригадує, як уважно розглядала себе перед дзеркалом і шукала недоліки, яких насправді не було, відчуваючи внутрішній тиск відповідати ідеалам.

"Мабуть, як і в більшості підлітків, мій перехідний вік не був солодким. Мені було справді важко змиритися з прийняттям власних змін, до такої міри, що я шукала спосіб їх зупинити. Я памʼятаю, як стояла перед дзеркалом і розглядала в собі вигадані недоліки. Мені здавалося, що я повинна бути ідеальнішою, хоча обʼєктивно я була нормальною, стрункою дівчинкою. Для мене було важко усвідомити, що моє дитяче тіло перетворюється на доросле", — ділиться Sowa.

Прийняття себе

Артистка зізнається, що страх дорослішання був настільки сильним, що вона навіть шукала способи його зупинити, натрапляючи на різну інформацію в мережі. Водночас цей період супроводжувався емоційною нестабільністю, внутрішнім пригніченням і відчуттям відокремленості від себе.

Фото: Instagram | Sowa official

"Я пам’ятаю, як завзято шукала засоби, які могли б зупинити ці гормональні зміни. Настільки я була травмована розумінням, що більше ніколи не буду дитиною. Я натрапила на відео про дівчинку, яка приймала такі препарати, і бачила в цьому те, що потрібно мені — можливість залишитись собою, але не зазнавати змін дорослішання. Озираючись у минуле, я розумію, що це був дуже складний емоційний стан, схожий на депресивний епізод", — каже співачка.

Пошук опори

З часом вона почала шукати внутрішню опору через розвиток і саморефлексію. Важливу роль у цьому зіграли книги та чесний діалог із собою, який допоміг краще зрозуміти власні емоції та причини невдоволення.

"Я почала ставити собі запитання: що саме мене не влаштовує, чому я це відчуваю, що стоїть за цими емоціями. Це був процес діалогу з собою, ніби з близьким другом, якому ти щиро хочеш допомогти. Я вчилась підтримувати себе, хвалити навіть за найменші перемоги. І з часом зрозуміла, що моє невдоволення тілом було не лише про зовнішність, а про внутрішнє неприйняття", — пояснює артистка.

Довіра до себе

Сьогодні Sowa говорить про інше ставлення до себе — більш м’яке, усвідомлене і підтримуюче. За її словами, впевненість формується через довіру до себе, дисципліну та щоденну роботу, але вже без саморуйнування.

"Я зрозуміла, що цей шлях — довгий і триває досі. Це щоденний вибір: як я ставлюсь до себе сьогодні. Я не ідеал з картинки і вже не намагаюся ним бути. Я для себе друг, а не ворог, і цього достатньо, щоб відчувати гармонію. Я не боюся проявлятись, бути гучною, говорити впевнено і знати, що я чудова. І вміти постояти за себе — це моя велика особиста перемога", — підсумовує співачка.

