Украинка с самыми большими в мире скулами заговорила о детях: что говорит ее мать (фото)

Анастасия Покрещук впервые публично заговорила о теме брака и детей. В новом видео она поделилась ответом своей матери, которая удивила довольно нетипичным взглядом на жизнь дочери.

В ролике в Instagram блогерша под ником @justqueen88 отвечает на вопросы подписчиков о том, как ее мама относится к тому, что она не замужем и не имеет детей. По словам женщины, это "сложный вопрос", однако она поддерживает выбор дочери.

Мать Анастасии отметила, что каждый человек должен самостоятельно строить свою судьбу, ведь именно это делает его счастливым. Она также выразила мнение, что брак и отношения между мужчиной и женщиной часто являются временными и могут требовать от женщины "колоссального терпения и страданий".

"Я считаю, что так, как строит свою жизнь моя дочь — это правильно", — подытожила она.

Мама Анастасия Покрещук сказала, что думает об отсутствии детей у дочери Фото: Instagram

Реакции людей

Видео вызвало активное обсуждение в сети: пользователи разделились во мнениях — одни поддерживают позицию матери, другие же отстаивают более традиционные ценности в отношении семьи и детей.

"Согласна, недаром говорят: "Только бы в замужестве не пропасть". Большинство женщин теряют себя после замужества... К сожалению";

"Я была замужем дважды. И последние 9 лет живу разведенной. Мне так хорошо одной. Я счастлива";

"28 лет живем с мужем, и я никогда об этом не пожалела! Какую-то чушь они несут! И почему вы всех ставите под одну гребенку?";

"Какая разница, есть ли у кого-то дети или нет! Для одних — это радость, а для других — нет. У меня есть ребенок, но я никогда никого не поучаю и не осуждаю, если человек не хочет";

"Так зачем же мама тогда вас родила? Логика безупречна";

"Мама права и поддерживает дочь! И правильно, каждый человек должен жить так, как хочет, а не как другие: не хочет выходить замуж — не надо, не хочет детей — тоже не надо. Я считаю, что у каждого своя жизнь и свое счастье".

