Украинка с самыми большими скулами рассказала о своих пластических операциях (видео)

Анастасия Покрещук назвала параметры своего тела и призналась, какая пластическая операция была самой болезненной.

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Обладательница самых больших скул в мире, украинская блогерша Анастасия Покрещук 9 сентября в интервью ведущему Славе Демину на его YouTube-канале "Слава+" рассказала о своих многочисленных пластических операциях и как будет выглядеть через 15 лет.

Анастасия призналась, что довольно часто обращалась к пластическим хирургам, чтобы изменить свою внешность. По словам Покрещук, она увеличивала грудь, губы и скулы; делала пластику ягодиц и живота; удаляла комки Биша, а также прибегала к липосакции. Знаменитость считает, что пластические операции в будущем не будут влиять на ее тело. Однако с возрастом, когда кожа обвисает, нужно будет делать подтяжку кожи лица. Относительно своих знаменитых скул, Анастасия отметила, что может избавиться от имплантов в любой момент, когда захочет.

"Когда мне будет 50… Ничего не будет! А что может быть? Если вытащить филлеры, то надо делать подтяжки. Может, в моем случае немного специфически будет. Для себя, возможно, когда-нибудь захочу снять филлеры", — рассказала блогерша.

Анастасія Покрещук (архивное фото) Фото: Instagram

Вспоминая свой опыт по изменению внешности, Анастасия призналась, что самой болезненной для нее была первая пластика груди, после которой она даже не могла самостоятельно встать с постели. Все остальные операции Покрещук перенесла легко. Кстати, грудь знаменитость увеличивала четыре раза и свой размер груди она назвала в миллилитрах: "Я даже не знаю, какой у меня размер (груди. — Ред.). У меня сейчас объем где-то 1000-1050 миллилитров… Это очень большие импланты. Просто я очень худая, и у меня нет своих грудей никогда и не было". Анастасия отметила, что сейчас у нее очень большие импланты груди, которые изготавливаются под заказ. В последний раз она их заменила в прошлом году. Сейчас Покрещук не планирует проводить какие-либо трансформации со своим телом. При этом женщина строго следит за своей фигурой, при росте 170 сантиметров она весит 50 килограмм.

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Напомним, 27 августа Фокус писал о том, что лочь Чарли Шина сделала ринопластику. Девушка решилась на операцию, так как считала свой нос "слишком большим".