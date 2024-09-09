Українка з найбільшими вилицями розповіла про свої пластичні операції (відео)

Анастасія Покрещук назвала параметри свого тіла і зізналася, яка пластична операція була найболючішою.

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Власниця найбільших вилиць у світі, українська блогерка Анастасія Покрещук 9 вересня в інтерв'ю ведучому Славі Дьоміну на його YouTube-каналі "Слава+" розповіла про свої численні пластичні операції і який вигляд матиме через 15 років.

Анастасія зізналася, що досить часто зверталася до пластичних хірургів, щоби змінити свою зовнішність. За словами Покрещук, вона збільшувала груди, губи і вилиці; робила пластику сідниць і живота; видаляла грудки Біша, а також вдавалася до ліпосакції. Знаменитість вважає, що пластичні операції в майбутньому не впливатимуть на її тіло. Проте з віком, коли шкіра обвисає, потрібно буде робити підтяжку шкіри обличчя. Щодо своїх знаменитих вилиць, Анастасія зазначила, що може позбутися імплантів у будь-який момент, коли захоче.

"Коли мені буде 50... Нічого не буде! А що може бути? Якщо витягнути філери, то треба робити підтяжки. Може, в моєму випадку трохи специфічно буде. Для себе, можливо, коли-небудь захочу зняти філери", — розповіла блогерка.

Анастасія Покрещук (архівне фото) Фото: Instagram

Згадуючи свій досвід зі зміни зовнішності, Анастасія зізналася, що найболючішою для неї була перша пластика грудей, після якої вона навіть не могла самостійно встати з ліжка. Усі інші операції Покрещук перенесла легко. До речі, груди знаменитість збільшувала чотири рази і свій розмір грудей вона назвала в мілілітрах: "Я навіть не знаю, який у мене розмір (грудей. — Ред.). У мене зараз об'єм десь 1000-1050 мілілітрів... Це дуже великі імпланти. Просто я дуже худа, тож у мене немає своїх грудей і ніколи не було". Анастасія зазначила, що зараз у неї дуже великі імпланти грудей, які виготовляються під замовлення. Востаннє вона їх замінила торік. Наразі Покрещук не планує проводити будь-які трансформації зі своїм тілом. Проте жінка суворо стежить за своєю фігурою, за зросту 170 сантиметрів вона важить 50 кілограмів.

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Нагадаємо, 27 серпня Фокус писав про те, що дочка Чарлі Шина зробила ринопластику. Дівчина зважилася на операцію, оскільки вважала свій ніс "занадто великим".