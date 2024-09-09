Українка з найбільшими вилицями розповіла про свої пластичні операції (відео)
Анастасія Покрещук назвала параметри свого тіла і зізналася, яка пластична операція була найболючішою.
Власниця найбільших вилиць у світі, українська блогерка Анастасія Покрещук 9 вересня в інтерв'ю ведучому Славі Дьоміну на його YouTube-каналі "Слава+" розповіла про свої численні пластичні операції і який вигляд матиме через 15 років.
Анастасія зізналася, що досить часто зверталася до пластичних хірургів, щоби змінити свою зовнішність. За словами Покрещук, вона збільшувала груди, губи і вилиці; робила пластику сідниць і живота; видаляла грудки Біша, а також вдавалася до ліпосакції. Знаменитість вважає, що пластичні операції в майбутньому не впливатимуть на її тіло. Проте з віком, коли шкіра обвисає, потрібно буде робити підтяжку шкіри обличчя. Щодо своїх знаменитих вилиць, Анастасія зазначила, що може позбутися імплантів у будь-який момент, коли захоче.
"Коли мені буде 50... Нічого не буде! А що може бути? Якщо витягнути філери, то треба робити підтяжки. Може, в моєму випадку трохи специфічно буде. Для себе, можливо, коли-небудь захочу зняти філери", — розповіла блогерка.
Згадуючи свій досвід зі зміни зовнішності, Анастасія зізналася, що найболючішою для неї була перша пластика грудей, після якої вона навіть не могла самостійно встати з ліжка. Усі інші операції Покрещук перенесла легко. До речі, груди знаменитість збільшувала чотири рази і свій розмір грудей вона назвала в мілілітрах: "Я навіть не знаю, який у мене розмір (грудей. — Ред.). У мене зараз об'єм десь 1000-1050 мілілітрів... Це дуже великі імпланти. Просто я дуже худа, тож у мене немає своїх грудей і ніколи не було". Анастасія зазначила, що зараз у неї дуже великі імпланти грудей, які виготовляються під замовлення. Востаннє вона їх замінила торік. Наразі Покрещук не планує проводити будь-які трансформації зі своїм тілом. Проте жінка суворо стежить за своєю фігурою, за зросту 170 сантиметрів вона важить 50 кілограмів.
Нагадаємо, 27 серпня Фокус писав про те, що дочка Чарлі Шина зробила ринопластику. Дівчина зважилася на операцію, оскільки вважала свій ніс "занадто великим".