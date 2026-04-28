Українка з найбільшими у світі вилицями заговорила про дітей: що каже її матір (фото)

Анастасія Покрещук вперше публічно заговорила про тему шлюбу та дітей. У новому відео вона поділилася відповіддю своєї матері, яка здивувала доволі нетиповим поглядом на життя доньки.

У ролику в Instagram блогерка під ніком @justqueen88 відповідає на запитання підписників про те, як її мама ставиться до того, що вона не одружена і не має дітей. За словами жінки, це "складне питання", однак вона підтримує вибір доньки.

Мати Анастасії наголосила, що кожна людина має самостійно будувати свою долю, адже саме це робить її щасливою. Вона також висловила думку, що шлюб і стосунки між чоловіком та жінкою часто є тимчасовими та можуть вимагати від жінки "колосального терпіння і страждань".

"Я вважаю, що так, як будує своє життя моя дочка — це правильно", — підсумувала вона.

Мама Анастасія Покрещук сказала, що думає про відсутність дітей у дочки Фото: Instagram

Реакції людей

Відео викликало активне обговорення в мережі: користувачі розділилися у думках — одні підтримують позицію матері, інші ж відстоюють більш традиційні цінності щодо сім’ї та дітей.

Відео дня

"Згодна, недарма кажуть: "Тільки б в заміжжі не пропасти". Більшість жінок втрачають себе після одруження… На жаль";

"Я була одружена двічі. І останні 9 років живу розлученою. Мені так добре самій. Я щаслива";

"28 років живемо з чоловіком, і я ніколи про це не пошкодувала! Якусь нісенітницю вони несуть! І чому ви всіх ставите під одну гребінку?";

"Яка різниця, чи є у когось діти, чи ні! Для одних — це радість, а для інших — ні. У мене є дитина, але я ніколи нікого не повчаю і не засуджую, якщо людина не хоче";

"То навіщо ж мама тоді вас народила? Логіка бездоганна";

"Мама має рацію і підтримує доньку! І правильно, кожна людина має жити так, як хоче, а не як інші: не хоче виходити заміж — не треба, не хоче дітей — теж не треба. Я вважаю, що в кожного своє життя і своє щастя".

