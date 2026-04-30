Женщина считала дни до свадьбы, а потом узнала отвратительную правду о женихе (фото)

За два месяца до свадьбы 37-летняя Трейси Гоу стояла на пороге собственного дома и смотрела, как полицейские надевают наручники на ее возлюбленного. В тот вечер рухнуло все — любовь, совместные планы и более 20 000 фунтов, потраченных на подготовку к торжеству.

Трейси Хоу из шотландского Фолкерка жила обычной жизнью — работала в банковской сфере, планировала свадьбу, радовалась будущему. Она понятия не имела, что мужчина рядом с ней скрывает темное прошлое. Как она узнала правду, — читайте в материале Фокуса.

С Люком Уитакером, которому тогда было 33 года, они познакомились во время первого локдауна в 2020-м, но официально начали встречаться только в 2022-м. Все казалось естественным и искренним. Во время поездки в Нэшвилл на концерт кантри-звезды Люка Комбса он сделал ей предложение. Вернувшись домой, пара сразу взялась за организацию торжества.

Арест вместо свадьбы

Полицейские приехали с ордером и забрали Уитакера, а вскоре Трейси узнала, в чем его подозревают: загрузка материалов с насилием над детьми.

"Меня буквально тошнило. Слов нет. Я не могла понять, как человек, с которым я жила, способен на такое... Некоторые думают: если физически не прикасаешься к ребенку — это иначе. Нет. Загружая эти материалы, ты становишься частью преступления. Это и есть издевательство над ребенком", — говорит она в разговоре с изданием The Sun.

Люк Уитакер попал под суд, его признали виновным

Через несколько недель выяснилось еще страшнее: у Витакера были предыдущие судимости.

"Тогда меня накрыло по-настоящему. Вся наша связь ощущалась как сплошная ложь, — признается Трейси, — Я на 12 лет старше его. Сейчас мне кажется, что он использовал меня как прикрытие. Я делала его респектабельным".

Трейси Гоу пытается жить дальше

К эмоциональной боли добавились и вполне конкретные финансовые последствия. Женщина осталась с долгом более 20 тысяч фунтов.

Решение суда

Уитакер признал свою вину. Фолкиркский суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Для Трейси это частичное облегчение, но не более.

"От такого просто не приходишь в себя. Это меняет то, как ты смотришь на людей. Как ты им доверяешь", — делится она.

Сейчас Трейси сосредоточена на одном: погасить долги, закрыть эту страницу и двигаться дальше, предупредив других.

