Жінка рахувала дні до весілля, а потім дізналась огидну правду про нареченого (фото)

За два місяці до весілля 37-річна Трейсі Гоу стояла на порозі власного дому й дивилася, як поліцейські надягають наручники на її коханого. Того вечора рухнуло все — кохання, спільні плани й понад 20 000 фунтів, витрачених на підготовку до урочистості.

Трейсі Гоу з шотландського Фолкерка жила звичайним життям — працювала в банківській сфері, планувала весілля, раділа майбутньому. Вона й гадки не мала, що чоловік поруч із нею приховує темне минуле. Як вона дізналась правду, — читайте у матеріалі Фокусу.

Із Люком Вітакером, якому тоді було 33 роки, вони познайомилися під час першого локдауну в 2020-му, але офіційно почали зустрічатися лише у 2022-му. Усе здавалося природним і щирим. Під час поїздки до Нешвілла на концерт кантрі-зірки Люка Комбса він зробив їй пропозицію. Повернувшись додому, пара одразу взялася за організацію урочистості.

Арешт замість весілля

Поліцейські приїхали з ордером і забрали Вітакера, а невдовзі Трейсі дізналася, у чому його підозрюють: завантаження матеріалів з насильством над дітьми.

Відео дня

"Мене буквально нудило. Слів немає. Я не могла зрозуміти, як людина, з якою я жила, здатна на таке… Дехто думає: якщо фізично не торкаєшся дитини — це інакше. Ні. Завантажуючи ці матеріали, ти стаєш частиною злочину. Це і є знущання над дитиною", — каже вона у розмові з виданням The Sun.

Люк Вітакер потрапив під суд, його визнали винним Фото: The Sun

Через кілька тижнів з'ясувалося ще страшніше: у Вітакера були попередні судимості.

"Тоді мене накрило по-справжньому. Увесь наш зв'язок відчувався як суцільна брехня, — зізнається Трейсі. — Я на 12 років старша за нього. Зараз мені здається, що він використовував мене як прикриття. Я робила його респектабельним".

Трейсі Гоу намагається жити далі Фото: The Sun

До емоційного болю додалися й цілком конкретні фінансові наслідки. Жінка залишилася з боргом понад 20 тисяч фунтів.

Рішення суду

Вітакер визнав свою вину. Фолкіркський суд засудив його до трьох років позбавлення волі. Для Трейсі це часткове полегшення, але не більше.

"Від такого просто не оговтуєшся. Це змінює те, як ти дивишся на людей. Як ти їм довіряєш", — ділиться вона.

Зараз Трейсі зосереджена на одному: погасити борги, закрити цю сторінку й рухатися далі, попередивши інших.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що:

У французьких Каннах відбулося грандіозне весілля бізнесмена і засновника IT-компанії у Києві Нікі Ломіа разом з українською моделлю Нікою. На ньому були присутні чимало зіркових гостей.

Блогерка Квіткова заінтригувала натяками на підготовку до весілля зі своїм коханим-футболістом.

Також у березні суддя телеканалу СТБ повідомив про свої заручини і підготовку до весілля з чоловіком.