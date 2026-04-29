Украинка шокировала, сколько стоит жить у моря в Албании (фото)
Украинка по имени Марта живет в Албании. Она раскрыла свои основные месячные расходы, чем удивила пользователей сети.
Своей историей девушка, которая живет возле города Дуррес, поделилась в Instagram (martachii).
Цены в Албании
"Сколько стоит жизнь в Албании на двух человек и одну собаку? Это, наверное, самый популярный вопрос после видео о минусах Албании", — начала Марта.
- Квартира — 280 евро (14 тысяч грн).
"Это формат 1+1. Примерно 65 где-то квадратных метров. Еще у нас первая сдача. до моря нам примерно 5 минут. Нам просто перейти дорогу и уже начинается набережная", — рассказывает автор видео.
В целом по Албании, по словам Марты, аренда жилья стоит от 250 евро до тысячи-полутора.
- Коммунальные услуги — летом где-то 90 евро (4600 грн), зимой 140 евро (более 7 тысяч грн).
- Продукты — один поход в магазин раз в 5-7 дней — 150 евро (7600 грн).
"Но это включая алкоголь. Он здесь дорогой, а закодироваться мы еще не успели", — шутит Марта.
- Бензин — 95 бензин стоит 2 евро (100 грн) за литр.
- Расходы на собаку — 250 евро в месяц (12 700 грн).
По словам Марты, медицина в Албании бесплатная для украинцев.
"Цены на стоматологические услуги неплохие. Я думаю, что где-то на уровне с Украиной", — отметила автор видео.
Реакция сети
В комментариях украинцы удивились из-за относительно низких цен, особенно на аренду жилья:
- "Цена аренды квартиры кайф".
- "Пишу здесь впервые: п**ц у вас цены в Албании, мы переезжаем с девушкой в Албанию".
- "А что относительно труда, вакансии, зарплата? Реально ли найти работу на месте?"
