Украинка шокировала, сколько стоит жить у моря в Албании (фото)

Украинка по имени Марта живет в Албании. Она раскрыла свои основные месячные расходы, чем удивила пользователей сети.

Своей историей девушка, которая живет возле города Дуррес, поделилась в Instagram (martachii).

Цены в Албании

"Сколько стоит жизнь в Албании на двух человек и одну собаку? Это, наверное, самый популярный вопрос после видео о минусах Албании", — начала Марта.

Квартира — 280 евро (14 тысяч грн).

"Это формат 1+1. Примерно 65 где-то квадратных метров. Еще у нас первая сдача. до моря нам примерно 5 минут. Нам просто перейти дорогу и уже начинается набережная", — рассказывает автор видео.

В целом по Албании, по словам Марты, аренда жилья стоит от 250 евро до тысячи-полутора.

Коммунальные услуги — летом где-то 90 евро (4600 грн), зимой 140 евро (более 7 тысяч грн).

Продукты — один поход в магазин раз в 5-7 дней — 150 евро (7600 грн).

"Но это включая алкоголь. Он здесь дорогой, а закодироваться мы еще не успели", — шутит Марта.

Бензин — 95 бензин стоит 2 евро (100 грн) за литр.

Расходы на собаку — 250 евро в месяц (12 700 грн).

По словам Марты, медицина в Албании бесплатная для украинцев.

"Цены на стоматологические услуги неплохие. Я думаю, что где-то на уровне с Украиной", — отметила автор видео.

Украинка живет в Албании Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях украинцы удивились из-за относительно низких цен, особенно на аренду жилья:

"Цена аренды квартиры кайф".

"Пишу здесь впервые: п**ц у вас цены в Албании, мы переезжаем с девушкой в Албанию".

"А что относительно труда, вакансии, зарплата? Реально ли найти работу на месте?"

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинка по имени Марта пожаловалась на жизнь в Албании. За два года пребывания там она так и не привыкла к ряду минусов.

Девушка по имени Арина вернулась в Украину из-за границы и сильно удивилась, когда увидела цены в магазинах.

Кроме того, украинка была в Грузии полгода, но не смогла оставаться там по ряду причин.