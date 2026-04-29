Українка шокувала, скільки коштує жити біля моря в Албанії (фото)

Українка на імʼя Марта живе в Албанії. Вона розкрила свої основні місячні витрати, чим здивувала користувачів мережі.

Своєю історією дівчина, яка живе біля міста Дуррес, поділилася в Instagram (martachii).

Ціни в Албанії

"Скільки коштує життя в Албанії на двох осіб і одного собаку? Це, напевно, найпопулярніше питання після відео про мінуси Албанії", — почала Марта.

Квартира — 280 євро (14 тисяч грн).

"Це формат 1+1. Приблизно 65 десь квадратних метрів. Ще в нас перша здача. до моря нам приблизно 5 хвилин. Нам просто перейти дорогу і вже починається набережна", — розповідає авторка відео.

Загалом по Албанії, за словами Марти, оренда житла коштує від 250 євро до тисячі-півтори.

Комунальні послуги — влітку десь 90 євро (4600 грн), взимку 140 євро (понад 7 тисяч грн).

Продукти — один похід в магазин раз на 5-7 днів — 150 євро (7600 грн).

Відео дня

"Але це включаючи алкоголь. Він тут дорогий, а закодуватися ми ще не встигли", — жартує Марта.

Бензин — 95 бензин коштує 2 євро (100 грн) за літр.

Витрати на собаку — 250 євро в місяць (12 700 грн).

За словами Марти, медицина в Албанії безкоштовна для українців.

"Ціни на стоматологічні послуги непогані. Я думаю, що десь на рівні з Україною", — зазначила авторка відео.

Українка живе в Албанії Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях українці здивувалися через відносно низькі ціни, особливо на оренду житла:

"Ціна оренди квартири кайф".

"Пишу тут вперше: п**ц у вас ціни в Албанії, ми переїжджаємо з дівчиною в Албанію".

"А що відносно праці, вакансії, зарплатня? Чи реально знайти працю на місці?"

Опитування Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни? Опитування відкрите до Так, більшість повернеться одразу після закінчення війни. Частина повернеться, але багато хто залишаться за кордоном назавжди. Це залежатиме від умов відновлення країни та економіки. Ні, більшість біженців не планує повертатися в Україну. Голосувати

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українка на імʼя Марта поскаржилася на життя в Албанії. За два роки перебування там вона так і не звикла до низки мінусів.

Дівчина на імʼя Аріна повернулася в Україну з-за кордону та сильно здивувалася, коли побачила ціни в магазинах.

Крім того, українка була в Грузії пів року, але не змогла залишатися там через низку причин.