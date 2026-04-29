Українка шокувала, скільки коштує жити біля моря в Албанії (фото)
Українка на імʼя Марта живе в Албанії. Вона розкрила свої основні місячні витрати, чим здивувала користувачів мережі.
Своєю історією дівчина, яка живе біля міста Дуррес, поділилася в Instagram (martachii).
Ціни в Албанії
"Скільки коштує життя в Албанії на двох осіб і одного собаку? Це, напевно, найпопулярніше питання після відео про мінуси Албанії", — почала Марта.
- Квартира — 280 євро (14 тисяч грн).
"Це формат 1+1. Приблизно 65 десь квадратних метрів. Ще в нас перша здача. до моря нам приблизно 5 хвилин. Нам просто перейти дорогу і вже починається набережна", — розповідає авторка відео.
Загалом по Албанії, за словами Марти, оренда житла коштує від 250 євро до тисячі-півтори.
- Комунальні послуги — влітку десь 90 євро (4600 грн), взимку 140 євро (понад 7 тисяч грн).
- Продукти — один похід в магазин раз на 5-7 днів — 150 євро (7600 грн).
"Але це включаючи алкоголь. Він тут дорогий, а закодуватися ми ще не встигли", — жартує Марта.
- Бензин — 95 бензин коштує 2 євро (100 грн) за літр.
- Витрати на собаку — 250 євро в місяць (12 700 грн).
За словами Марти, медицина в Албанії безкоштовна для українців.
"Ціни на стоматологічні послуги непогані. Я думаю, що десь на рівні з Україною", — зазначила авторка відео.
Реакція мережі
У коментарях українці здивувалися через відносно низькі ціни, особливо на оренду житла:
- "Ціна оренди квартири кайф".
- "Пишу тут вперше: п**ц у вас ціни в Албанії, ми переїжджаємо з дівчиною в Албанію".
- "А що відносно праці, вакансії, зарплатня? Чи реально знайти працю на місці?"
Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни?
- Українка на імʼя Марта поскаржилася на життя в Албанії. За два роки перебування там вона так і не звикла до низки мінусів.
- Дівчина на імʼя Аріна повернулася в Україну з-за кордону та сильно здивувалася, коли побачила ціни в магазинах.
Крім того, українка була в Грузії пів року, але не змогла залишатися там через низку причин.