Жена миллиардера Джеффа Безоса поразила платьем с глубоким вырезом (фото)

Основателя Amazon Джеффа Безоса и его жену Лорен Санчес заметили на вечеринке Анны Винтур перед Met Gala в Нью-Йорке.

62-летний миллиардер и 56-летняя бывшая журналистка выглядели стильно, выходя из черного внедорожника Cadillac накануне важнейшей ночи моды. Об этом пишет Daily Maily.

Жена Джеффа Безоса поразила платьем

Миллиардер был одет в светло-серый костюм, черную рубашку и элегантные черные туфли, держа за руку свою избранницу. Он продемонстрировал аккуратно подстриженную белую бороду и слегка тонированные авиаторские очки.

Тем временем Лорен Санчес, с которой они женаты почти год, присоединилась к мужу в красном ансамбле с длинной юбкой и жакетом с короткими рукавами и глубоким вырезом.

Она дополнила свой образ парой черных туфель на шпильках с острым носком и несла маленькую черную сумку. Ее темные волосы были уложены в легкую прическу с пробором сбоку, а одна сторона была спрятана за ухом.

Это произошло на фоне заявлений о том, что пара потратила 10 миллионов долларов, чтобы сопредседательствовать на ежегодном гала-вечере вместе с Анной Винтур.

Лорен Санчес и Джефф Безос Фото: Backgrid

Пара станет почетными сопредседателями на Met Gala в эту ночь, поскольку выделила впечатляющую сумму.

По данным Page Six, они якобы заплатили 10 миллионов долларов за привилегию пообщаться с бывшим главным редактором Vogue Винтур, а также с другими звездами, включая Бейонсе, Николь Кидман и Винус Уильямс.

