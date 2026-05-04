Дружина мільярдера Джеффа Безоса вразила сукнею з глибоким вирізом (фото)

Засновника Amazon Джеффа Безоса та його дружину Лорен Санчес помітили на вечірці Анни Вінтур перед Met Gala в Нью-Йорку.

62-річний мільярдер та 56-річна колишня журналістка виглядали стильно, виходячи з чорного позашляховика Cadillac напередодні найважливішої ночі моди. Про це пише Daily Maily.

Дружина Джеффа Безоса вразила сукнею

Мільярдер був одягнений у світло-сірий костюм, чорну сорочку та елегантні чорні туфлі, тримаючи за руку свою обраницю. Він продемонстрував акуратно підстрижену білу бороду та злегка тоновані авіаторські окуляри.

Тим часом Лорен Санчес, з якою вони одружені майже рік, приєдналася до чоловіка в червоному ансамблі з довгою спідницею та жакетом з короткими рукавами та глибоким вирізом.

Вона доповнила свій образ парою чорних туфель на шпильках з гострим носком та несла маленьку чорну сумку. Її темне волосся було укладене в легку зачіску з проділом збоку, а одна сторона була захована за вухом.

Це сталося на тлі заяв про те, що пара витратила 10 мільйонів доларів, щоб співголовувати на щорічному гала-вечорі разом з Анною Вінтур.

Лорен Санчес та Джефф Безос Фото: Backgrid

Пара стане почесними співголовами на Met Gala в цю ніч, оскільки виділила вражаючу суму.

За даними Page Six, вони нібито заплатили 10 мільйонів доларів за привілей поспілкуватися з колишньою головною редакторкою Vogue Вінтур, а також з іншими зірками, включаючи Бейонсе, Ніколь Кідман та Вінус Вільямс.

