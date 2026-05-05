Артем Пивоваров сорвался на зрителя прямо во время концерта (видео)

Эмоциональная перепалка произошла во время концерта Артема Пивоварова — видео инцидента уже распространяется в TikTok. Ролик, опубликованный в аккаунте pivovarov.portal.fan, вызвал оживленное обсуждение среди пользователей.

На записи видно, как во время выступления между артистом и одним из зрителей возникает напряженный диалог. Пивоваров резко реагирует на поведение мужчины из зала и предлагает ему выйти на сцену.

"Мне прийти к тебе? Давай. Иди на сцену. Смелость. Или ты не про смелость? Ты не мешаешь... Зачем вы заставили его? Это типа "класс", только в другую сторону? Я просто не понимаю. А если бы я стоял вверх ногами на руках — тогда я бы увидел "класс" правильный?" — говорит певец.

Позже он добавляет: "Прости, приятель, я не понял. Прошу прощения. Но если хочешь попробовать — пожалуйста, на сцену. Фонограмма всегда к твоим услугам".

Відео дня

Вероятно, причиной конфликта мог стать жест зрителя (возможно, большой палец вниз), который артист воспринял как негативную реакцию. Официальных комментариев от Пивоварова по ситуации пока нет.

