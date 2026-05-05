Артем Пивоваров зірвався на глядача просто під час концерту (відео)

Емоційна перепалка сталася під час концерту Артема Пивоварова — відео інциденту вже шириться у TikTok. Ролик, опублікований в акаунті pivovarov.portal.fan, викликав жваве обговорення серед користувачів.

На записі видно, як під час виступу між артистом і одним із глядачів виникає напружений діалог. Пивоваров різко реагує на поведінку чоловіка із залу та пропонує йому вийти на сцену.

"Мені прийти до тебе? Давай. Ходи на сцену. Сміливість. Чи ти не про сміливість? Ти не заважаєш… Навіщо ви заставили його? Це типу "клас", тільки в іншу сторону? Я просто не розумію. А якби я стояв догори ногами на руках — тоді я б побачив "клас" правильний?" — каже співак.

Згодом він додає: "Вибач, друже, я не зрозумів. Перепрошую. Але якщо хочеш спробувати — будь ласка, на сцену. Фонограма завжди до твоїх послуг".

Ймовірно, причиною конфлікту міг стати жест глядача (можливо, великий палець вниз), який артист сприйняв як негативну реакцію. Офіційних коментарів від Пивоварова щодо ситуації наразі немає.

