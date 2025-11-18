"До зустрічі в суді": відома співачка публічно посварилася з колишнім директором

Українська співачка Юлія Саніна почала палку суперечку зі своїм колишнім директором Єгором Кір'яновим. Ймовірно, справа дійде до суду.

Про це розповів блогер-пліткар Богдан Беспалов. "Значить, назріває судовий процес року. Юлія Саніна та її колишній вже директор Єгор Кір'янов", — сказав він.

Колишній менеджер гурту The Hаrdkiss Єгор Кір'янов, який припинив 12-річну співпрацю з музикантами в січні цього року, погрожує їм судом через невиплату гонорару.

Кірʼянов виклав у своїх соцмережах такий допис: "Юлія Саніна/Бебко/Головань, до зустрічі в суді".

Зокрема, чоловік показав скріншот переписки з виконавицею, яка написала: "Єгоре, ти кинув усе посеред роботи і наробив купу х**ні, яка коштує грошей. В суді розберемося. Гарного вечора".

"Ми раді, що Юлія Саніна себе обманює і каже, що вона працює. Справа в тому, що на сьогоднішній день Юля разом з чоловіком планують підкорювати європейські чарти, європейський ринок. Але є одна проблемка: останній реліз, який вони випускали, більшість переглядів це результат агресивної реклами. І фан-база вже не підтримує так моцно артистів, розуміючи, що Юля сама себе закопала, адже ініціатива переїзду за кордон це була її рук справа. Коли з усім чоловічим складом гурту можна працювати в Європі, то музику, яку вони випускають і те, на що вони розраховують, не зовсім має великий запит", — вважає Богдан Беспалов.

Також пліткар наголосив, що європейці в першу чергу будуть йти на концерти своїх місцевих рок-виконавців.

"Це от як Настя Каменських, яка зараз мешкає в Іспанії, і переконана абсолютно щиро, якою суперзіркою там вона буде. А навіщо перенасиченому іспанському ринку ще одна недоіспанка. Тому що Настя ніколи не зможе повноцінно конкурувати з місцевими артистами", — вважає блогер.

