"Два концерти в одному": жінки побилися під час виступу Бужинської і Грицкана у Миколаєві (відео)

У понеділок, 20 жовтня, під час концерту українських артистів Катерини Бужинської та Михайла Грицкана в Миколаєві стався інцидент. Прямо біля сцени виникла суперечка між відвідувачками концерту, яка переросла в бійку.

Момент конфлікту зафільмувала інша глядачка та опублікувала у TikTok. За короткий час відео набрало понад 50 тисяч уподобань і викликало жваве обговорення в мережі.

На записі видно, як одна з жінок, що стояла біля сцени, танцює під пісню. У певний момент вона нахиляється до телефона іншої глядачки, яка знімала виступ, і намагається поцілувати камеру. Цей жест не сподобався іншій жінці, після чого між ними спалахнула суперечка, яка завершилася ударом.

Згодом до сцени підійшли ще кілька відвідувачок, і ситуація знову повторилася — одна зі слухачок вдарила жінку, що спричинило коротку штовханину.

Реакції людей

Інцидент розділив думки користувачів мережі: частина засудила агресію, інші вважають, що жінка своєю поведінкою могла спровокувати конфлікт.

У коментарях під відео люди пишуть:

"Два концерти в одному";

"Концерт під сценою виявився цікавіший, ніж на сцені";

Жінки, які пхають "веселу" жінку, ведуть себе огидно";

"А за що її бʼють? Ну випила, ну танцює. Можна було би і не чіпати. Прям всі такі святі";

"Жіночка собі відривається, один раз все таки живемо, а от ті інші ведуть себе просто огидно";

"Лізти в чужі телефони — це не нормально. Її поставили на місце";

"Люди заплатили кошти, щоб послухати концерт, а не спостерігати оце. Горілка для мудрих. Іди в кінець залу і вимахуйся, скільки завгодно";

"Є такі, що виправдовують поведінку жіночки. Але це концерт. Є поняття поваги до виконавців та глядачів. Якщо кожен буде робити, що йому заманеться, ще й під шафе, це вже балаган".

Що сказала Катерина Бужинська

Катерина Бужинська прокоментувала інцидент на своїй сторінці в Instagram. Вона наголосила, що артисти приїжджають до глядачів, щоб дарувати позитивні емоції, тому подібна поведінка неприпустима.

"Люблю всіх і кожного, але має бути здоровий глузд і відповідальність. Прикро бачити, особливо коли жінки починають бійку", — написала співачка.

У stories артистка додала, що подібне сталося вперше на їхніх концертах.

"Жінка в "гарному настрої" почала танцювати біля сцени, заважати людям у перших рядах. Потім вона показала непристойні жести іншій слухачці, а її донька заступилася — і почалася бійка. Це жахливо. Ми приїжджаємо, щоб ділитися світлом і добром, а бачити таке — сумно. Сподіваюся, глядачам цей інцидент не зіпсував вечір", — сказала Катерина.

