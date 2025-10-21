"Два концерти в одному": жінки побилися під час виступу Бужинської і Грицкана у Миколаєві (відео)
У понеділок, 20 жовтня, під час концерту українських артистів Катерини Бужинської та Михайла Грицкана в Миколаєві стався інцидент. Прямо біля сцени виникла суперечка між відвідувачками концерту, яка переросла в бійку.
Момент конфлікту зафільмувала інша глядачка та опублікувала у TikTok. За короткий час відео набрало понад 50 тисяч уподобань і викликало жваве обговорення в мережі.
На записі видно, як одна з жінок, що стояла біля сцени, танцює під пісню. У певний момент вона нахиляється до телефона іншої глядачки, яка знімала виступ, і намагається поцілувати камеру. Цей жест не сподобався іншій жінці, після чого між ними спалахнула суперечка, яка завершилася ударом.
Згодом до сцени підійшли ще кілька відвідувачок, і ситуація знову повторилася — одна зі слухачок вдарила жінку, що спричинило коротку штовханину.
Реакції людей
Інцидент розділив думки користувачів мережі: частина засудила агресію, інші вважають, що жінка своєю поведінкою могла спровокувати конфлікт.
У коментарях під відео люди пишуть:
- "Два концерти в одному";
- "Концерт під сценою виявився цікавіший, ніж на сцені";
- Жінки, які пхають "веселу" жінку, ведуть себе огидно";
- "А за що її бʼють? Ну випила, ну танцює. Можна було би і не чіпати. Прям всі такі святі";
- "Жіночка собі відривається, один раз все таки живемо, а от ті інші ведуть себе просто огидно";
- "Лізти в чужі телефони — це не нормально. Її поставили на місце";
- "Люди заплатили кошти, щоб послухати концерт, а не спостерігати оце. Горілка для мудрих. Іди в кінець залу і вимахуйся, скільки завгодно";
- "Є такі, що виправдовують поведінку жіночки. Але це концерт. Є поняття поваги до виконавців та глядачів. Якщо кожен буде робити, що йому заманеться, ще й під шафе, це вже балаган".
Що сказала Катерина Бужинська
Катерина Бужинська прокоментувала інцидент на своїй сторінці в Instagram. Вона наголосила, що артисти приїжджають до глядачів, щоб дарувати позитивні емоції, тому подібна поведінка неприпустима.
"Люблю всіх і кожного, але має бути здоровий глузд і відповідальність. Прикро бачити, особливо коли жінки починають бійку", — написала співачка.
У stories артистка додала, що подібне сталося вперше на їхніх концертах.
"Жінка в "гарному настрої" почала танцювати біля сцени, заважати людям у перших рядах. Потім вона показала непристойні жести іншій слухачці, а її донька заступилася — і почалася бійка. Це жахливо. Ми приїжджаємо, щоб ділитися світлом і добром, а бачити таке — сумно. Сподіваюся, глядачам цей інцидент не зіпсував вечір", — сказала Катерина.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- На концерті Лободи в Іспанії розгорівся конфлікт. Судячи з усього, чоловіку, який прийшов подивитися на виступ з першого ряду, не сподобалася активність команди зірки.
- У Києві зірвали скандальний виступ російськомовних виконавців.
Крім того, після концерту гурту Oasis у Лондоні спалахнула бійка через маракаси, які Ліам Галлахер кинув у натовп. Двоє чоловіків намагалися відібрати сувенір у фанатки та травмували її.