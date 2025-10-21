"Два концерта в одном": женщины подрались во время выступления Бужинской и Грицкана в Николаеве (видео)

В понедельник, 20 октября, во время концерта украинских артистов Екатерины Бужинской и Михаила Грицкана в Николаеве произошел инцидент. Прямо возле сцены возникла перепалка между посетительницами концерта, которая переросла в драку.

Момент конфликта сняла другая зрительница и опубликовала в TikTok. За короткое время видео набрало более 50 тысяч лайков и вызвало оживленное обсуждение в сети.

На записи видно, как одна из женщин, стоявшая возле сцены, танцует под песню. В определенный момент она наклоняется к телефону другой зрительницы, которая снимала выступление, и пытается поцеловать камеру. Этот жест не понравился другой женщине, после чего между ними вспыхнула перепалка, которая завершилась ударом.

Впоследствии к сцене подошли еще несколько посетительниц, и ситуация снова повторилась — одна из слушательниц ударила женщину, что вызвало короткую потасовку.

Реакции людей

Инцидент разделил мнения пользователей сети: часть осудила агрессию, другие считают, что женщина своим поведением могла спровоцировать конфликт.

В комментариях под видео люди пишут:

"Два концерта в одном";

"Концерт под сценой оказался интереснее, чем на сцене";

Женщины, которые пихают "веселую" женщину, ведут себя отвратительно";

"А за что ее бьют? Ну выпила, ну танцует. Можно было бы и не трогать. Прям все такие святые";

"Женщина себе отрывается, один раз все таки живем, а вот те другие ведут себя просто отвратительно";

"Лезть в чужие телефоны — это не нормально. Ее поставили на место";

"Люди заплатили деньги, чтобы послушать концерт, а не наблюдать это. Водка для мудрых. Иди в конец зала и вымахивайся, сколько угодно";

"Есть такие, которые оправдывают поведение женщины. Но это концерт. Есть понятие уважения к исполнителям и зрителям. Если каждый будет делать, что ему заблагорассудится, еще и под шафе, это уже балаган".

Что сказала Катерина Бужинская

Екатерина Бужинская прокомментировала инцидент на своей странице в Instagram. Она подчеркнула, что артисты приезжают к зрителям, чтобы дарить положительные эмоции, поэтому подобное поведение недопустимо.

"Люблю всех и каждого, но должен быть здравый смысл и ответственность. Обидно видеть, особенно когда женщины начинают драку", — написала певица.

В stories артистка добавила, что подобное произошло впервые на их концертах.

"Женщина в "хорошем настроении" начала танцевать возле сцены, мешать людям в первых рядах. Потом она показала непристойные жесты другой слушательнице, а ее дочь вступилась — и началась драка. Это ужасно. Мы приезжаем, чтобы делиться светом и добром, а видеть такое — грустно. Надеюсь, зрителям этот инцидент не испортил вечер", — сказала Екатерина.

