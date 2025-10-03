"Концерта не будет": в Киеве сорвали скандальное выступление русскоязычных исполнителей

В Киеве 3 октября планировали провести концерт, на котором должны были звучать песни на враждебном языке. Однако в столице запрещено использование русскоязычного культурного продукта, поэтому выступление отменили при содействии КМВА.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что получил информацию о попытке провести концерт в одном из киевских баров, где планировали выступить исполнители с русскоязычным рэпом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Для тех, кто забыл, напоминаю: Киевсовет еще в 2023 году наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева. Поэтому превентивно обращаюсь в правоохранительные органы. "Концерта" не будет. "русский рэп" в столице Украины никто не будет терпеть", — заявил Ткаченко.

Концерт русскоязычных рэперов в Киеве

На афише события говорилось, что концерт должен был состояться 3 октября в Киеве в формате благотворительного мероприятия. Организаторы анонсировали выступления множества артистов, среди которых DJ Niksa, DJ Samopal, Andrew Skat, ХТБ, Вася Кимо, Ogtorch, Whyspurky, а также "секретных гостей". Стоимость билета составляла 400 гривен.

Афиша концерта в Киеве Фото: Instagram

Впоследствии на странице одного из исполнителей Andrew Skat появилось сообщение, что "по концерту отмена".

Andrew Skat сторис в Инстаграм Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В публичном пространстве снова разгорелась дискуссия относительно языковой политики в сфере шоубизнеса. Одним из катализаторов обсуждения стало появление в сети видео с концерта Верки Сердючки, где звучали русскоязычные песни.

"Золотой век" досрочно разорвал контракт с Настей Каменских из-за того, что она исполняла песни на русском за рубежом.

Кроме того, во Львове суд наказал одного из учеников и родителей детей, которые пели русский рэп в школе.