"Концерту не буде": у Києві зірвали скандальний виступ російськомовних виконавців

У Києві 3 жовтня планували провести концерт, на якому мали звучати пісні ворожою мовою. Однак у столиці заборонене використання російськомовного культурного продукту, тож виступ скасували за сприяння КМВА.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що отримав інформацію про спробу провести концерт у одному з київських барів, де планували виступити виконавці з російськомовним репом. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Для тих, хто забув, нагадую: Київрада ще у 2023 році наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва. Тому превентивно звертаюсь до правоохоронних органів. "Концерту" не буде. "руський реп" у столиці України ніхто не толеруватиме", — заявив Ткаченко.

Концерт російськомовних реперів у Києві

На афіші події йшлося, що концерт мав відбутися 3 жовтня у Києві у форматі благодійного заходу. Організатори анонсували виступи безліч артистів, серед яких DJ Niksa, DJ Samopal, Andrew Skat, ХТБ, Вася Кімо, Ogtorch, Whyspurky, а також "секретних гостей". Вартість квитка становила 400 гривень.

Афіша концерту у Києві Фото: Instagram

Згодом на сторінці одного з виконавців Andrew Skat з’явилося повідомлення, що "по концерту відміна".

Andrew Skat сторіс в Інстаграм Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У публічному просторі знову розгорілася дискусія щодо мовної політики у сфері шоубізнесу. Одним з каталізаторів обговорення стала поява в мережі відео з концерту Вєрки Сердючки, де звучали російськомовні пісні.

"Золотий вік" достроково розірвав контракт з Настею Каменських через те, що вона виконувала пісні російською за кордоном.

Крім того, у Львові суд покарав одного з учнів і батьків дітей, що співали російський реп в школі.