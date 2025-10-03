Підтримайте нас RU
"Концерту не буде": у Києві зірвали скандальний виступ російськомовних виконавців

концерт реп виконавців у києві
Музичний виконавець Andrew Skat | Фото: Instagram

У Києві 3 жовтня планували провести концерт, на якому мали звучати пісні ворожою мовою. Однак у столиці заборонене використання російськомовного культурного продукту, тож виступ скасували за сприяння КМВА.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що отримав інформацію про спробу провести концерт у одному з київських барів, де планували виступити виконавці з російськомовним репом. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Для тих, хто забув, нагадую: Київрада ще у 2023 році наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва. Тому превентивно звертаюсь до правоохоронних органів. "Концерту" не буде. "руський реп" у столиці України ніхто не толеруватиме", — заявив Ткаченко.

Концерт російськомовних реперів у Києві

На афіші події йшлося, що концерт мав відбутися 3 жовтня у Києві у форматі благодійного заходу. Організатори анонсували виступи безліч артистів, серед яких DJ Niksa, DJ Samopal, Andrew Skat, ХТБ, Вася Кімо, Ogtorch, Whyspurky, а також "секретних гостей". Вартість квитка становила 400 гривень.

концерт російськомовних реперів у києві
Афіша концерту у Києві
Фото: Instagram

Згодом на сторінці одного з виконавців Andrew Skat з’явилося повідомлення, що "по концерту відміна".

Andrew Skat київ
Andrew Skat сторіс в Інстаграм
Фото: Instagram

Крім того, у Львові суд покарав одного з учнів і батьків дітей, що співали російський реп в школі.