Мовна омбудсманка захистила Сердючку: каже, що її російська — це "стьоб"

У публічному просторі знову розгорілася дискусія щодо мовної політики у сфері шоубізнесу. Одним з каталізаторів обговорення стала поява в мережі відео з концерту Вєрки Сердючки, де звучали російськомовні пісні.

Related video

Колишній мовний омбудсмен Тарас Кремінь на початку літа наголосив, що російськомовним трекам не місце в столиці. Водночас пізніше він конкретизував свою позицію: мовляв, закон дозволяє українським артистам виконувати авторські пісні будь-якою мовою, якщо вони є громадянами України. Обмеження стосуються лише творів, створених громадянами країни-агресора до 1991 року.

Позиція омбудсманки

Чинна уповноважена з захисту державної мови Олена Івановська в інтерв'ю "Главкому" уточнила, що головний ризик полягає не у виконанні самих пісень, а в спілкуванні з публікою російською. Саме це й потрапляє під сферу контролю.

"Законом не заборонено громадянину України (зокрема, Андрію Данилку) виконання авторських пісень будь-якою мовою", — нагадала вона.

Вєрка Сердючка має законне право співати російською Фото: Facebook

Омбудсманка впевнена, що Андрій Данилко, створюючи образ Сердючки, свідомо використовує суржик і так звану "макаронічну мову", а не класичну російську.

"Це стьоб, це суржик… Такою ж мовою говорить і возний Тетерваковський у "Наталці Полтавці"", — пояснила вона.

Закон не забороняє

Посадовиця визнала: навіть якщо формально закон дозволяє співати іншими мовами, суспільство сьогодні не готове толерувати російськомовний контент. Вона підкреслила, що тут йдеться не стільки про юридичну норму, скільки про моральну відповідальність виконавців перед слухачами, які переживають колективну травму війни.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Український співак та лідер гурту "Танок на майдані Конґо" Олег Михайлюта різко висловився про Андрія Данилка, який виступає у образі Вєрки Сердючки та не хоче перекладати свої російськомовні хіти українською.

Директора відпочинкового комплексу, де Вєрка Сердючка співала пісні російською, оштрафували на 425 гривень.

Крім того, продюсер Ігор Кондратюк також різко висловлювався про Данилка.