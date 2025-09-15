Языковой омбудсмен защитила Сердючку: говорит, что ее русский — это "стеб"

В публичном пространстве снова разгорелась дискуссия относительно языковой политики в сфере шоубизнеса. Одним из катализаторов обсуждения стало появление в сети видео с концерта Верки Сердючки, где звучали русскоязычные песни.

Бывший языковой омбудсмен Тарас Креминь в начале лета отметил, что русскоязычным трекам не место в столице. В то же время позже он конкретизировал свою позицию: мол, закон позволяет украинским артистам исполнять авторские песни на любом языке, если они являются гражданами Украины. Ограничения касаются только произведений, созданных гражданами страны-агрессора до 1991 года.

Действующая уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в интервью "Главкому" уточнила, что главный риск заключается не в исполнении самих песен, а в общении с публикой на русском. Именно это и попадает под сферу контроля.

"Законом не запрещено гражданину Украины (в частности, Андрею Данилко) исполнение авторских песен на любом языке", — напомнила она.

Верка Сердючка имеет законное право петь на русском языке Фото: Facebook

Омбудсменка уверена, что Андрей Данилко, создавая образ Сердючки, сознательно использует суржик и так называемый "макаронический язык", а не классический русский.

"Это стеб, это суржик... На таком же языке говорит и возный Тетерваковский в "Наталке Полтавке"", — пояснила она.

Чиновница признала: даже если формально закон позволяет петь на других языках, общество сегодня не готово терпеть русскоязычный контент. Она подчеркнула, что здесь речь идет не столько о юридической норме, сколько о моральной ответственности исполнителей перед слушателями, которые переживают коллективную травму войны.

