Американец не поверил своим глазам, когда впервые зашел на украинскую заправку (фото)

Дарья Красний показала своему любимому одну из украинских заправок, где кроме основной функции, можно также подкрепиться, выпить вкусного кофе, приобрести все необходимое, а также отдохнуть с дороги.

Украинская блогерша поделилась нетипичной экскурсией для своего бойфренда. Она завела парня на огромную заправку на Житомирской трассе. Его реакцией, которая разорвала интернет, девушка поделилась в TikTok (@americaninukraine), чем вызвала восторг у пользователей сети. Что именно удивило иностранца больше всего, — читайте в материале Фокуса.

Судя по видео, в здании с высокими потолками и большими торговыми площадями есть все необходимое путешественникам, которые остановились, чтобы немного передохнуть в дороге.

"Это заправка?" — удивился мужчина, который учится разговаривать на украинском языке, — Я в шоке. Это лучшая заправка, которую я видел в своей жизни. Теперь я думаю, что, может, это мы живем в СССР... А в Украине много таких заправок?".

Это самая большая в Украине заправка Фото: TikTok

В кадре можно заметить фудкорты, столики возле панорамных окон, стеллажи с товарами — одеждой, бытовыми вещами, игрушками, едой и напитками. На территории также предусмотрены терминалы и банкоматы.

Американца удивило увиденное на украинской заправке Фото: TikTok

Кое-кто из пользователей сети написал, что и сам никогда такого не видел.

"Это на Житомирской трассе — недалеко от Житомира", — пояснил один зритель.

Другой добавил: "WOG возле Житомира. Впервые, как заехал, я был тоже удивлен".

"Кажется, он такой же американец, как и я", — шутит следующий участник обсуждения.

"Ну, блин, это самая большая заправка, обычные не такие красивые и большие", — прокомментировал еще кто-то.

