Американець не повірив своїм очам, коли вперше зайшов на українську заправку (фото)

Дар’я Красній показала своєму коханому одну з українських заправок, де окрім основної функції, можна також підкріпитися, випити смачної кави, придбати все необхідне, а також відпочити з дороги.

Українська блогерка поділилась нетиповою екскурсією для свого бойфренда. Вона завела хлопця на величезну заправку на Житомирській трасі. Його реакцією, що розірвала інтернет, дівчина поділилась у TikTok (@americaninukraine), чим викликала захват у користувачів мережі. Що саме здивувало іноземця найбільше, — читайте у матеріалі Фокусу.

Судячи з відео, у будівлі із високими стелями та великими торговими площами є все необхідне мандрівникам, які зупинилися, щоб трохи перепочити в дорозі.

"Це заправка? – здивувався чоловік, який вчиться розмовляти українською мовою. – Я в шоці. Це найкраща заправка, яку я бачив у своєму житті. Тепер я думаю, що, може, це ми живемо в СРСР… А в Україні багато таких заправок?".

Це найбільша в Україні заправка

У кадрі можна помітити фудкорти, столики біля панорамних вікон, стелажі з товарами – одягом, побутовими речами, іграшками, їжею та напоями. На територіє також передбачені термінали та банкомати.

Дехто з користувачів мережі написав, що й сам ніколи такого не бачив.

"Це на Житомирській трасі – недалеко від Житомира", – пояснив один глядач.

Інший додав: "WOG біля Житомира. Вперше, як заїхав, я був теж здивований".

"Здається, він такий американець, як і я", – жартує наступний учасник обговорення.

"Ну, блін, це найбільша заправка, звичайні не такі гарні і великі", — прокоментував ще хтось.

