"Богатый я": Стинг, Элтон Джон и другие знаменитости оставят детей без миллионного наследства (фото)

Миллионные состояния не гарантируют детям знаменитостей беззаботного будущего. Многие звезды Голливуда и музыкальной индустрии заявляют, что не планируют передавать свои богатства по наследству, чтобы научить потомков самостоятельно добиваться успеха.

Все больше мировых знаменитостей отказываются оставлять свои миллионные состояния детям, считая большие наследства вредными для мотивации и характера. Звезды убеждены: успех и финансовую независимость их потомки должны приобретать самостоятельно, а не жить за счет семейных денег, пишет Hello.

Стинг: "Не работать — это форма насилия"

Британский музыкант Стинг недавно в очередной раз подтвердил свою позицию относительно наследства для шестерых детей. Артист, состояние которого оценивается в 550 миллионов долларов, заявил, что оставлять детям деньги только для того, чтобы они "не должны были работать", — это "форма насилия".

По его словам, все его дети имеют сильную трудовую этику и понимают ценность труда. Еще в 2014 году певец говорил, что не хочет оставлять потомкам трастовые фонды, ведь они могут стать "обузой".

Дэниел Крейг считает наследство "безвкусным"

Актер Дэниел Крейг также выступает против больших наследств. Звезда фильмов о Джеймсе Бонде считает наследство "довольно невкусным" и планирует либо потратить, либо отдать на благотворительность свои 200 миллионов долларов еще при жизни.

Эштон Катчер и Мила Кунис будут инвестировать только в идеи детей

Супруги Эштон Катчер и Мила Кунис, чье общее состояние оценивают в 575 миллионов долларов, не собираются создавать для детей трастовые фонды. Вместо этого они планируют передать деньги на благотворительность и другие социальные инициативы.

Катчер подчеркивал: если дети захотят начать бизнес и будут иметь хороший план, родители готовы инвестировать, но "легких денег" они не получат.

Джеки Чан хочет, чтобы сын заработал все сам

Подобного мнения придерживается и Джеки Чан. Актер заявил, что его сын должен сам заработать собственные деньги. Если же он не способен этого сделать, то только будет "тратить" родительское состояние.

Мик Джаггер не видит смысла в миллионных наследствах

Лидер группы The Rolling Stones Мик Джаггер тоже намекал, что его восемь детей не получат многомиллионного наследства. По его мнению, для комфортной жизни не нужны сотни миллионов долларов, а часть будущих доходов музыкант хотел бы направить на добрые дела.

Мари Осмонд: наследие воспитывает лень

Певица Мари Осмонд убеждена, что большие наследства "воспитывают лень и чувство привилегированности". Она планирует пожертвовать свое состояние на благотворительность, ведь считает, что дети должны сами добиваться успеха.

Элтон Джон против "серебряной ложки"

Элтон Джон также заявлял, что хочет обеспечить сыновей финансовой стабильностью, однако не собирается передавать им весь свой капитал в 650 миллионов долларов. По его мнению, "серебряная ложка" только портит жизнь детям.

Шакил О'Нил: "Богат я, а не мои дети"

Легенда NBA Шакил О'Нил неоднократно говорил своим детям: "Мы не богаты — богат я". Бывший баскетболист объясняет, что его наследники должны получить образование и доказать собственную состоятельность, прежде чем рассчитывать на финансовую поддержку отца.

