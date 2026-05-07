"Багатий я": Стінг, Елтон Джон та інші знаменитості залишать дітей без мільйонної спадщини (фото)

Мільйонні статки не гарантують дітям знаменитостей безтурботного майбутнього. Чимало зірок Голлівуду та музичної індустрії заявляють, що не планують передавати свої багатства у спадок, аби навчити нащадків самостійно досягати успіху.

Дедалі більше світових знаменитостей відмовляються залишати свої мільйонні статки дітям, вважаючи великі спадки шкідливими для мотивації та характеру. Зірки переконані: успіх і фінансову незалежність їхні нащадки мають здобувати самостійно, а не жити за рахунок родинних грошей, пише Hello.

Стінг: "Не працювати — це форма насильства"

Британський музикант Стінг нещодавно вкотре підтвердив свою позицію щодо спадщини для шістьох дітей. Артист, статки якого оцінюють у 550 мільйонів доларів, заявив, що залишати дітям гроші лише для того, аби вони "не мусили працювати", — це "форма насильства".

За його словами, всі його діти мають сильну трудову етику та розуміють цінність праці. Ще у 2014 році співак говорив, що не хоче залишати нащадкам трастові фонди, адже вони можуть стати "тягарем".

Деніел Крейг вважає спадщину "несмаковитою"

Актор Деніел Крейг також виступає проти великих спадків. Зірка фільмів про Джеймса Бонда вважає спадщину "доволі несмаковитою" і планує або витратити, або віддати на благодійність свої 200 мільйонів доларів ще за життя.

Ештон Катчер і Міла Куніс інвестуватимуть лише в ідеї дітей

Подружжя Ештон Катчер і Міла Куніс, чиї спільні статки оцінюють у 575 мільйонів доларів, не збираються створювати для дітей трастові фонди. Натомість вони планують передати гроші на благодійність та інші соціальні ініціативи.

Катчер наголошував: якщо діти захочуть започаткувати бізнес і матимуть хороший план, батьки готові інвестувати, але "легких грошей" вони не отримають.

Джекі Чан хоче, щоб син заробив усе сам

Подібної думки дотримується і Джекі Чан. Актор заявив, що його син має сам заробити власні гроші. Якщо ж він не здатний цього зробити, то лише "марнуватиме" батьківські статки.

Мік Джаггер не бачить сенсу в мільйонних спадках

Лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер теж натякав, що його восьмеро дітей не отримають багатомільйонної спадщини. На його думку, для комфортного життя не потрібні сотні мільйонів доларів, а частину майбутніх доходів музикант хотів би спрямувати на добрі справи.

Марі Осмонд: спадщина виховує лінощі

Співачка Марі Осмонд переконана, що великі спадки "виховують лінощі та відчуття привілейованості". Вона планує пожертвувати свої статки на благодійність, адже вважає, що діти повинні самі досягати успіху.

Елтон Джон проти "срібної ложки"

Елтон Джон також заявляв, що хоче забезпечити синів фінансовою стабільністю, однак не збирається передавати їм увесь свій капітал у 650 мільйонів доларів. На його думку, "срібна ложка" лише псує життя дітям.

Шакіл О’Ніл: "Багатий я, а не мої діти"

Легенда NBA Шакіл О’Ніл неодноразово говорив своїм дітям: "Ми не багаті — багатий я". Колишній баскетболіст пояснює, що його спадкоємці повинні здобути освіту й довести власну спроможність, перш ніж розраховувати на фінансову підтримку батька.

