Женщина забыла про бюстгальтер перед прыжком с парашютом: это сняли на видео

Шанель Занд посчастливилось принять участие в прыжке с парашютом во время работы над специальным репортажем для телеканала ATV, посвященным 50-летию Дня независимости Суринама. Этот сюжет она запомнит до конца жизни.

26-летняя Занд из города Ваника, Суринам, в прошлом году организовала интервью с группой парашютистов, в ходе которого ее пригласили принять участие в тренировочных прыжках. Конечно, журналистка не могла упустить такой шанс. Но все пошло не по плану.

Перед прыжком с парашютом Занд предупредили, чтобы она не надевала ничего свободного, что могло бы слететь в полете, поэтому она выбрала джинсы и серую рубашку-поло. К сожалению, корреспондентка забыла о специальном спортивном бюстгальтере.

Шанель Занд прыгает с парашютом Фото: TikTok

Когда Занд пересмотрела видеозапись, то не могла поверить своим глазам. "Сначала была поражена. Но, когда дошла до середины, выпучила глаза и взорвалась смехом", — вспоминает она.

На видео можно увидеть, как женщина вместе с инструктором выпрыгивают из самолета, вытягивают руки вперед и плавно спускаются в воздухе. Как только парашют раскрылся, журналистка сразу поняла свою ошибку.

Она поделилась забавным видео в TikTok (@xchanii_z). Всего за несколько дней ролик стал вирусным: на момент написания новости он собрал более 14,7 миллиона просмотров и более 1,2 миллиона лайков в TikTok.

