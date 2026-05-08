Жінка забула про бюстгальтер перед стрибком з парашутом: це зняли на відео

Шанель Занд пощастило взяти участь у стрибку з парашутом під час роботи над спеціальним репортажем для телеканалу ATV, присвяченим 50-річчю Дня незалежності Суринаму. Цей сюжет вона запам’ятає до кінця життя.

26-річна Занд із міста Ваніка, Суринам, торік організувала інтерв’ю з групою парашутистів, в ході якого її запросили взяти участь у тренувальних стрибках. Звісно, журналістка не могла згаяти такий шанс. Але все пішло не за планом.

Перед стрибком із парашутом Занд попередили, аби вона не одягала нічого вільного, що могло б злетіти в польоті, тож вона обрала джинси та сіру сорочку-поло. На жаль, кореспондентка забула про спеціальний спортивний бюстгальтер.

Шанель Занд стрибає з парашутом Фото: TikTok

Коли Занд переглянула відеозапис, то не могла повірити своїм очам. "Спочатку була вражена. Але, коли дійшла до середини, витріщила очі й вибухнула сміхом", — пригадує вона.

На відео можна побачити, як жінка разом з інструктором вистрибують з літака, витягують руки вперед і плавно спускаються в повітрі. Щойно парашут розкрився, журналістка одразу зрозуміла свою помилку.

Вона поділилася кумедним відео в TikTok (@xchanii_z). Всього за кілька днів ролик став вірусним: на момент написання новини він зібрав понад 14,7 мільйона переглядів і більше 1,2 мільйона вподобайок у TikTok.

