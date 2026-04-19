Наречена перехвилювалась на весіллі, захопилась випивкою і втратила свідомість (фото)

Весілля 31-річної британки Деніел Краутер запам'яталося не лише святковим настроєм, а й викликом швидкої допомоги. Наречена знепритомніла після вечірки, прокинувшись вже вдома.

Деніел Краутер із британського Вітстейбла (графство Кент) вийшла заміж за Льюїса Краутера на початку квітня. Церемонія пройшла в реєстраційному офісі Кентербері, а потім молодята разом із сорока гостями продовжили свято на банкеті. Однак не обійшлося без неприємностей. Що сталося, — читайте у матеріалі Фокусу.

За словами Деніел, день розпочався спокійно — аж поки до самого кінця прийому їй не стало зле. Жінка зізналася, що через хвилювання взагалі нічого не їла, поки збиралася до весілля. Упродовж вечора гості постійно пропонували їй випити, тож вона змішувала різні напої й зрештою втратила свідомість.

Фото: Danielle Crowther

Чоловік викликав швидку допомогу, коли виявив, що дружина не реагує. Медики встановили, що госпіталізація не потрібна, бо стан спричинений алкогольним сп'янінням. Деніел відвезли додому.

Наступного ранку вона прокинулася без жодних спогадів про кінець вечора. Сестра і родичі розповіли, що сталося. Весільні фото лише підтвердили інцидент: на них видно, як гості піднімають непритомну наречену зі стільця, а потім вона лежить весільній сукні у швидкій.

Фото: Danielle Crowther

Хтось із гостей виклав відео в мережу, де воно набрало понад 41 тисячу переглядів. Сама Деніел прокоментувала запис: "Боже, як же соромно". Глядачі, втім, поставилися з гумором: в коментарях писали, що це "ознака вдалого весілля" і "ніч, яку не забути".

Зараз Деніел сміється з того, що сталося, і переконана: інцидент не зіпсував свято, а навпаки додав йому незабутньої нотки. Утім, іншим нареченим вона дає конкретну пораду — їсти перед весіллям і не пити натщесерце.

Фото: Danielle Crowther

"Це було стовідсотково весільне хвилювання — я взагалі страждаю на тривожність. Не планувала так напиватися. Але зараз, озираючись назад, навіть смішно", — ділиться жінка.

