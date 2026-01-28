Виїхав з України: найкрасивіший чоловік планети Богдан Юсипчук одружився (фото)

Український актор та ведучий Богдан Юсипчук одружився з дівчиною на імʼя Вероніка. Весілля відбулося 11 січня в Санта Барбарі, в елітному готелі Ritz-Carlton Bacara.

Володар титулу "Найкрасивіший чоловік світу" офіційно попрощався з холостяцьким життям. Кадрами з церемонії та святкування Богдан поділився в Instagram.

Богдан Юсипчук одружився

Церемонія розпису актора та співачки відбулася 11 січня об 11:11. Такі час і дату після консультацій з ангелами, астрологами та місячним календарем обрала його обраниця з Вінниці.

"Я завжди думав, що одруження — це кінець, аж поки не зрозумів: це просто перехід на інший рівень", — написав Юсипчук.

Актор зазначив, що треба частіше прислухатися до Вероніки, яка часто виявляється мудрішою за Богдана.

Ба більше, ведучий жартома поставив "жирну крапку" у ймовірній участі в будь-яких романтичних реаліті-шоу та передав цю естафету іншим чоловікам.

"Тепер у мене інші мрії та цілі. Не менш авантюрні — просто в іншому статусі та на іншому рівні", — зізнався Богдан.

На святкуванні також був український актор Дмитро Ступка, який живе в США.

Хто такий Богдан Юсипчук

Цікаво, що на початку великої війни актор різко критикував українців, які залишили країну. Тоді Юсипчук активно долучався до благодійних ініціатив, збираючи кошти на потреби СОУ.

Втім, згодом шоумен почав публікувати фото з Балі, повідомивши, що перебуває там для участі в конкурсі Man of the Year, а також говорив про свою діяльність на так званому "культурному фронті".

