Уехал из Украины: самый красивый мужчина планеты Богдан Юсипчук женился (фото)
Украинский актер и ведущий Богдан Юсипчук женился на девушке по имени Вероника. Свадьба состоялась 11 января в Санта Барбаре, в элитном отеле Ritz-Carlton Bacara.
Обладатель титула "Самый красивый мужчина мира" официально попрощался с холостяцкой жизнью. Кадрами с церемонии и празднования Богдан поделился в Instagram.
Богдан Юсипчук женился
Церемония росписи актера и певицы состоялась 11 января в 11:11. Такие время и дату после консультаций с ангелами, астрологами и лунным календарем выбрала его избранница из Винницы.
"Я всегда думал, что женитьба — это конец, пока не понял: это просто переход на другой уровень", — написал Юсипчук.
Актер отметил, что надо чаще прислушиваться к Веронике, которая часто оказывается мудрее Богдана.
Более того, ведущий в шутку поставил "жирную точку" в вероятном участии в любых романтических реалити-шоу и передал эту эстафету другим мужчинам.
"Теперь у меня другие мечты и цели. Не менее авантюрные — просто в другом статусе и на другом уровне", — признался Богдан.
На праздновании также был украинский актер Дмитрий Ступка, который живет в США.
Кто такой Богдан Юсипчук
Интересно, что в начале большой войны актер резко критиковал украинцев, которые покинули страну. Тогда Юсипчук активно участвовал в благотворительных инициативах, собирая средства на нужды СОУ.
Впрочем, впоследствии шоумен начал публиковать фото с Бали, сообщив, что находится там для участия в конкурсе Man of the Year, а также говорил о своей деятельности на так называемом "культурном фронте".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Дмитрий Ступка, который живет в США, поздравил свою девушку Юлию Барабанову с днем рождения.
- Победительница шоу "Х-Фактор-3" Аида Николайчук сейчас живет в США. Она недавно вышла замуж за голливудского каскадера.
Кроме того, Дмитрий Ступка намекнул на женитьбу с новой избранницей.