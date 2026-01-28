Уехал из Украины: самый красивый мужчина планеты Богдан Юсипчук женился (фото)

Украинский актер и ведущий Богдан Юсипчук женился на девушке по имени Вероника. Свадьба состоялась 11 января в Санта Барбаре, в элитном отеле Ritz-Carlton Bacara.

Обладатель титула "Самый красивый мужчина мира" официально попрощался с холостяцкой жизнью. Кадрами с церемонии и празднования Богдан поделился в Instagram.

Богдан Юсипчук женился

Церемония росписи актера и певицы состоялась 11 января в 11:11. Такие время и дату после консультаций с ангелами, астрологами и лунным календарем выбрала его избранница из Винницы.

"Я всегда думал, что женитьба — это конец, пока не понял: это просто переход на другой уровень", — написал Юсипчук.

Актер отметил, что надо чаще прислушиваться к Веронике, которая часто оказывается мудрее Богдана.

Богдан Юсипчук женился Фото: Instagram

Более того, ведущий в шутку поставил "жирную точку" в вероятном участии в любых романтических реалити-шоу и передал эту эстафету другим мужчинам.

"Теперь у меня другие мечты и цели. Не менее авантюрные — просто в другом статусе и на другом уровне", — признался Богдан.

На праздновании также был украинский актер Дмитрий Ступка, который живет в США.

Кто такой Богдан Юсипчук

Интересно, что в начале большой войны актер резко критиковал украинцев, которые покинули страну. Тогда Юсипчук активно участвовал в благотворительных инициативах, собирая средства на нужды СОУ.

Впрочем, впоследствии шоумен начал публиковать фото с Бали, сообщив, что находится там для участия в конкурсе Man of the Year, а также говорил о своей деятельности на так называемом "культурном фронте".

