Ей не поверили судьи: как сложилась жизнь победительницы шоу "Х-Фактор" (фото, видео)

Победительница шоу "Х-Фактор-3" Аида Николайчук сейчас живет в США. Она недавно вышла замуж за голливудского каскадера и не забывает родную Украину.

Фокус рассказывает, как сложилась ее жизнь после триумфа на телевидении. Тогда судьи сперва даже не поверили, что Аида поет без фонограммы.

Кто такая Аида Николайчук

Девушка родилась в Одессе и еще с детства увлекалась музыкой.

Во время учебы в колледже Николайчук познакомилась с хип-хоп группой и стала ее бэк-вокалисткой на несколько лет. В 2011 году девушка решила показать свой талант во 2-м сезоне шоу "Х-Фактор". Аида привлекла внимание жюри своим образцовым исполнением, поэтому ее попросили спеть акапельно из-за подозрений в фонограмме.

Впрочем, на этапе тренировочного лагеря будущая победительница покинула проект.

Аида Николайчук удивила своим голосом на шоу "Х-фактор"

Победа на "Х-Факторе"

Николайчук не сдалась и через год приняла участие в "Х-Фактор онлайн", победила и автоматически попала в тренировочный лагерь. Ее наставником стал Игорь Кондратюк.

Відео дня

5 января 2013 года Аиду Николайчук объявили победительницей "Х-Фактор-3".

После победы девушка подписала контракт с Sony Music и выпустила свой дебютный сингл. А в 2016 году пыталась пройти отбор на Евровидение с песней Inner Power.

Впоследствии Николайчук разорвала контракт с Sony Music и взяла перерыв в творчестве. После паузы возвращалась под творческим псевдонимом AIDA с новыми синглами.

Аида Николайчук Фото: Instagram

Аида Николайчук Фото: Instagram

Где сейчас победительница "Х-Фактора"

В 2022 году украинка уехала в США. Там она и в дальнейшем развивает карьеру под сценическим именем AIDA. Певица не забывает о войне в Украине: у нее есть закрепленные сторис с информацией о родной стране.

Что касается личной жизни, то от первого брака женщина воспитывает сына. Также она была замужем за белорусом Никитой Подольским.

А в 2024 году Аида в третий раз вышла замуж. Ее избранник — голливудский каскадер и режиссер Даниэло Лосисеро. Свадьбу они сыграли уже в 2025 году.

Аида Николайчук с мужем Фото: Instagram

Аида Николайчук с мужем Фото: Instagram

Аида Николайчук с мужем Фото: Instagram

На ее Instagram подписаны более 50 тысяч человек, а на YouTube — 111 тысяч. Последние годы Аида выпускает песни на украинском языке.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Победительницей третьего сезона "МастерШеф" стала Ольга Мартыновская. Спустя годы женщина сама стала судьей проекта.

Евгений Злобин — кулинар из Мариуполя — выиграл четвертый сезон шоу "МастерШеф".

А победителем 5-го сезона шоу стал Евгений Клопотенко — кулинар, который после проекта сделал успешную карьеру и стал одной из самых известных фигур украинской гастрономии.