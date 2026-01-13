Їй не повірили судді: як склалося життя переможниці шоу "Х-Фактор" (фото, відео)

Переможниця шоу "Х-Фактор-3" Аїда Ніколайчук наразі живе в США. Вона нещодавно вийшла заміж за голлівудського каскадера та не забуває рідну Україну.

Фокус розповідає, як склалося її життя після тріумфу на телебаченні. Тоді судді спершу навіть не повірили, що Аїда співає без фонограми.

Хто така Аїда Ніколайчук

Дівчина народилась в Одесі та ще з дитинства захоплювалась музикою.

Під час навчання в коледжі Ніколайчук познайомилась з хіп-хоп гуртом і стала його бек-вокалісткою на кілька років. У 2011 році дівчина вирішила показати свій талант у 2-му сезоні шоу "Х-Фактор". Аїда привернула увагу журі своїм зразковим виконанням, тому її попросили заспівати акапельно через підозри у фонограмі.

Втім, на етапі тренувального табору майбутня переможниця покинула проєкт.

Аїда Ніколайчук здивувала своїм голосом на шоу "Х-фактор"

Перемога на "Х-Факторі"

Ніколайчук не здалася і через рік взяла участь у "Х-Фактор онлайн", перемогла та автоматично потрапила до тренувального табору. Її наставником став Ігор Кондратюк.

5 січня 2013 року Аїду Ніколайчук оголосили переможницею "Х-Фактор-3".

Після перемоги дівчина підписала контракт із Sony Music та випустила свій дебютний сингл. А у 2016 році намагалася пройти відбір на Євробачення з піснею Inner Power.

Згодом Ніколайчук розірвала контракт із Sony Music та взяла перерву у творчості. Після паузи поверталася під творчим псевдонімом AIDA з новими синглами.

Аїда Ніколайчук Фото: Instagram

Аїда Ніколайчук Фото: Instagram

Де зараз переможниця "Х-Фактору"

У 2022 році українка виїхала у США. Там вона й надалі розвиває кар'єру під сценічним ім'ям AIDA. Співачка не забуває про війну в Україні: у неї є закріплені сторіс з інформацією про рідну країну.

Щодо особистого життя, то від першого шлюбу жінка виховує сина. Також вона була одружена з білорусом Микитою Подольським.

А у 2024 році Аїда втретє вийшла заміж. Її обранець — голлівудський каскадер та режисер Даніело Лосісеро. Весілля вони зіграли вже у 2025.

Аїда Ніколайчук з чоловіком Фото: Instagram

Аїда Ніколайчук з чоловіком Фото: Instagram

Аїда Ніколайчук з чоловіком Фото: Instagram

На її Instagram підписані понад 50 тисяч людей, а на YouTube — 111 тисяч. Останні роки Аїда випускає пісні українською.

