Невеста переволновалась на свадьбе, увлеклась выпивкой и потеряла сознание (фото)

Свадьба 31-летней британки Дэниел Краутер запомнилась не только праздничным настроением, но и вызовом скорой помощи. Невеста потеряла сознание после вечеринки, проснувшись уже дома.

Дэниел Краутер из британского Уитстейбла (графство Кент) вышла замуж за Льюиса Краутера в начале апреля. Церемония прошла в регистрационном офисе Кентербери, а затем молодожены вместе с сорока гостями продолжили праздник на банкете. Однако не обошлось без неприятностей. Что произошло, — читайте в материале Фокуса.

По словам Дэниел, день начался спокойно — пока к самому концу приема ей не стало плохо. Женщина призналась, что из-за волнения вообще ничего не ела, пока собиралась на свадьбу. В течение вечера гости постоянно предлагали ей выпить, поэтому она смешивала различные напитки и в конце концов потеряла сознание.

Женщина призналась, что из-за волнения вообще ничего не ела Фото: Danielle Crowther

Мужчина вызвал скорую помощь, когда обнаружил, что жена не реагирует. Медики установили, что госпитализация не нужна, потому что состояние вызвано алкогольным опьянением. Дэниел отвезли домой.

На следующее утро она проснулась без каких-либо воспоминаний о конце вечера. Сестра и родственники рассказали, что произошло. Свадебные фото лишь подтвердили инцидент: на них видно, как гости поднимают без сознания невесту со стула, а потом она лежит в свадебном платье в скорой.

По словам Дэниел, день начался спокойно Фото: Danielle Crowther

Кто-то из гостей выложил видео в сеть, где оно набрало более 41 тысячи просмотров. Сама Дэниел прокомментировала запись: "Боже, как же стыдно". Зрители, впрочем, отнеслись с юмором: в комментариях писали, что это "признак удачной свадьбы" и "ночь, которую не забыть".

Сейчас Дэниел смеется над произошедшим и убеждена: инцидент не испортил праздник, а наоборот добавил ему незабываемой нотки. Впрочем, другим женихам она дает конкретный совет — есть перед свадьбой и не пить натощак.

Сейчас Дэниел смеется над тем, что произошло Фото: Danielle Crowther

"Это было стопроцентно свадебное волнение — я вообще страдаю тревожностью. Не планировала так напиваться. Но сейчас, оглядываясь назад, даже смешно", — делится женщина.

