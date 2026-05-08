Джамала шокировала сеть перевоплощением в Фредди Меркьюри: такого никто не ожидал

Украинская певица поразила зрителей благотворительного шоу "Нашебачення" в Киеве неожиданным перевоплощением в легендарного фронтмена группы Queen — Фредди Меркьюри. Артистка не только воссоздала культовый сценический образ музыканта, но и повторила его фирменную пластику и манеру взаимодействия с публикой.

Подготовкой к выступлению и кадрами самого номера Джамала поделилась в своем Instagram. Для сцены певица максимально точно воссоздала образ Меркьюри времен концерта на Wembley Stadium 1986 года — появилась в узнаваемом сценическом костюме с контрастными цветами, фирменными усами и театральным гримом.

Джамала в образе Фредди Меркьюри Фото: Instagram

Кроме внешнего сходства, артистка повторила и знаменитые движения музыканта — работу с микрофонной стойкой, жесты и энергичное взаимодействие с залом. Особым сюрпризом для публики стал выход на сцену комика Олега Свища в образе оперной дивы Монсеррат Кабалье. Вместе они исполнили легендарный хит We Are the Champions, сделав аллюзию на культовый дуэт Barcelona.

"Что не сделаешь ради наших ребят из ВСУ", — подписала кадры Джамала.

Реакции людей

В комментариях пользователи не скрывали восхищения выступлением артистки. Зрители называли номер "гениальным", а перевоплощение — одним из самых неожиданных и ярких моментов вечера.

"Кайф какой!";

"Полюбила Джамалу больше, чем за победу на Евровидении";

"Ваууууу, это перевоплощение".

