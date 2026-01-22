Джамала показала своих двух сыновей: как выглядят ребята (фото)

42-летняя украинская певица и автор песен Джамала поделилась новыми семейными кадрами со своими старшими сыновьями. Артистка опубликовала атмосферные фото и оставила короткое эмоциональное послание.

Народная артистка Украины разместила в Instagram снимки с семилетним Эмир-Рахманом и пятилетним Селим-Гираем. На фото Джамала позирует вместе с детьми в теплой, непринужденной атмосфере.

Джамала с сыновьями Эмир-Рахманом и Селим-Гираем Фото: Instagram

Под публикацией певица написала: "Жить весной. Жить победой. Жить любовью".

Джамала с сыновьями Эмир-Рахманом и Селим-Гираем Фото: Instagram Джамала с сыновьями Эмир-Рахманом и Селим-Гираем Фото: Instagram

Личная жизнь Джамалы

Джамала состоит в браке с предпринимателем крымскотатарского происхождения Сеитом-Бекиром Сулеймановым с 2017 года. Супруги стараются не выставлять личную жизнь напоказ, однако иногда артистка делится семейными моментами с поклонниками.

В семье Джамалы воспитываются трое сыновей: Эмир-Рахман, который родился 27 марта 2018 года, Селим-Гирай, рожденный 19 июня 2020 года, и самый младший Алим-Сеит, который появился на свет 24 мая 2024 года.

