Джамала показала своїх двох синів: який вигляд мають хлопці (фото)

42-річна українська співачка та авторка пісень Джамала поділилася новими сімейними кадрами зі своїми старшими синами. Артистка опублікувала атмосферні фото та залишила коротке емоційне послання.

Народна артистка України розмістила в Instagram знімки із семирічним Емір-Рахманом та п’ятирічним Селім-Гіраєм. На фото Джамала позує разом із дітьми у теплій, невимушеній атмосфері.

Джамала з синами Емір-Рахманом та Селім-Гіраєм Фото: Instagram

Під публікацією співачка написала: "Жити весною. Жити перемогою. Жити любов’ю".

Джамала з синами Емір-Рахманом та Селім-Гіраєм Фото: Instagram

Особисте життя Джамали

Джамала перебуває у шлюбі з підприємцем кримськотатарського походження Сеїтом-Бекіром Сулеймановим із 2017 року. Подружжя намагається не виставляти особисте життя напоказ, однак інколи артистка ділиться сімейними моментами з прихильниками.

У родині Джамали виховуються троє синів: Емір-Рахман, який народився 27 березня 2018 року, Селім-Гірай, народжений 19 червня 2020 року, та наймолодший Алім-Сеїт, який з’явився на світ 24 травня 2024 року.

Джамала заговорила про участь у Нацвідборі артистів, які виступали в РФ. Вона вважає, що правила конкурсу, які забороняють участь таким артистам, можна вдосконалити.

Співачка зізналася, що ображена на Меловіна. Співак подавав заявку на конкурс, пройшов до лонглиста, проте відмовився, пояснивши, що віддає місце молодим артистам.

Крім того, Джамала відповіла на закиди про народження третьої дитини через мобілізацію. Переможниця "Євробачення-2017" сказала, що ще задовго до великої війни зізнавалася, що планує народити щонайменше п'ять дітей.