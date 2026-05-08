Джамала шокувала мережу перевтіленням у Фредді Мерк'юрі: такого ніхто не чекав

Українська співачка вразила глядачів благодійного шоу "Нашебачення" у Києві несподіваним перевтіленням у легендарного фронтмена гурту Queen — Фредді Мерк’юрі. Артистка не лише відтворила культовий сценічний образ музиканта, а й повторила його фірмову пластику та манеру взаємодії з публікою.

Підготовкою до виступу та кадрами самого номера Джамала поділилася у своєму Instagram. Для сцени співачка максимально точно відтворила образ Мерк’юрі часів концерту на Wembley Stadium 1986 року — з’явилася у впізнаваному сценічному костюмі з контрастними кольорами, фірмовими вусами та театральним гримом.

Джамала в образі Фредді Мерк'юрі Фото: Instagram

Окрім зовнішньої схожості, артистка повторила й знамениті рухи музиканта — роботу з мікрофонною стійкою, жести та енергійну взаємодію із залом. Особливим сюрпризом для публіки став вихід на сцену коміка Олега Свища в образі оперної діви Монсеррат Кабальє. Разом вони виконали легендарний хіт We Are the Champions, зробивши алюзію на культовий дует Barcelona.

"Що не зробиш заради наших хлопців та дівчат із ЗСУ", — підписала кадри Джамала.

Реакції людей

У коментарях користувачі не приховували захоплення виступом артистки. Глядачі називали номер "геніальним", а перевтілення — одним із найбільш неочікуваних і яскравих моментів вечора.

"Кайф який!";

"Полюбила Джамалу більше, ніж за перемогу на Євробаченні";

"Вауууу, оце перевтілення".

