Джамала шокувала мережу перевтіленням у Фредді Мерк'юрі: такого ніхто не чекав
Українська співачка вразила глядачів благодійного шоу "Нашебачення" у Києві несподіваним перевтіленням у легендарного фронтмена гурту Queen — Фредді Мерк’юрі. Артистка не лише відтворила культовий сценічний образ музиканта, а й повторила його фірмову пластику та манеру взаємодії з публікою.
Підготовкою до виступу та кадрами самого номера Джамала поділилася у своєму Instagram. Для сцени співачка максимально точно відтворила образ Мерк’юрі часів концерту на Wembley Stadium 1986 року — з’явилася у впізнаваному сценічному костюмі з контрастними кольорами, фірмовими вусами та театральним гримом.
Окрім зовнішньої схожості, артистка повторила й знамениті рухи музиканта — роботу з мікрофонною стійкою, жести та енергійну взаємодію із залом. Особливим сюрпризом для публіки став вихід на сцену коміка Олега Свища в образі оперної діви Монсеррат Кабальє. Разом вони виконали легендарний хіт We Are the Champions, зробивши алюзію на культовий дует Barcelona.
"Що не зробиш заради наших хлопців та дівчат із ЗСУ", — підписала кадри Джамала.
Реакції людей
У коментарях користувачі не приховували захоплення виступом артистки. Глядачі називали номер "геніальним", а перевтілення — одним із найбільш неочікуваних і яскравих моментів вечора.
- "Кайф який!";
- "Полюбила Джамалу більше, ніж за перемогу на Євробаченні";
- "Вауууу, оце перевтілення".
