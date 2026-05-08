Даша Евтух, которая выехала из Украины, рассказала, где будет жить: "Я уже начала учить язык" (фото)

Украинский блогер и тиктокерка после длительных слухов об эмиграции подтвердила, что переехала за границу вместе с маленькой дочкой Фемидой. Новым домом для семьи стала Греция, где их уже ждали родные.

О переезде звезда сети сообщила в своем Instagram, опубликовав кадры с нового места жительства и встречи с близкими. По словам Даши, решение покинуть Украину далось непросто, однако на него повлияли постоянный стресс, воздушные тревоги и переживания за безопасность ребенка.

Даша Евтух за границей с дочкой Фото: Instagram

В Греции блогеру помогают адаптироваться родственники — там живут сестры и братья Фемиды, а также другие члены семьи. Сейчас Даша обустраивает быт и уже начала изучать греческий язык.

Дочь Даши Евтух с родственниками Фото: Instagram

"Мы уехали из Украины. Не выдержали постоянных тревог и стресса, погони и усталости, ощущения, что жизнь проходит мимо нас. Мы оказались там, где море пахнет свободой, а люди встречают так, будто ждали всю жизнь", — поделилась блогерша.

