Даша Євтух, яка виїхала з України, розказала, де житиме: "Я вже почала вчити мову" (фото)

Українська блогерка та тіктокерка після тривалих чуток про еміграцію підтвердила, що переїхала за кордон разом із маленькою донькою Фемідою. Новим домом для родини стала Греція, де на них уже чекали рідні.

Про переїзд зірка мережі повідомила у своєму Instagram, опублікувавши кадри з нового місця проживання та зустрічі з близькими. За словами Даші, рішення залишити Україну далося непросто, однак на нього вплинули постійний стрес, повітряні тривоги та переживання за безпеку дитини.

Даша Євтух за кордоном з донькою Фото: Instagram

У Греції блогерці допомагають адаптуватися родичі — там живуть сестри й брати Феміди, а також інші члени сім’ї. Наразі Даша облаштовує побут і вже почала вивчати грецьку мову.

Дочка Даші Євтух з родичами Фото: Instagram

"Ми виїхали з України. Не витримали постійних тривог і стресу, гонитви і втоми, відчуття, що життя проходить повз нас. Ми опинилися там, де море пахне свободою, а люди зустрічають так, ніби чекали все життя", — поділилася блогерка.

