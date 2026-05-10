Языковой скандал с Приходько: Винник оправдал певицу и заявил, что не запрещал бы русский язык

Певец Олег Винник высказался о языковом вопросе. Он считает, что язык не должен становиться причиной для конфликтов.

Артист, который сейчас находится в Германии, общается с поклонниками своего творчества на русском языке и продолжает исполнять песни без перевода, хотя и знает украинский. Свою позицию он объяснил на канале "Власть vs Влащенко".

Он считает, что русский язык не виноват в том, что в Украине идет война.

"Если я могу говорить на русском языке, почему я не должен на нем общаться", — удивляется певец.

Кроме того, Олег Винник считает, что его коллега Анастасия Приходько, которая недавно высказалась о "русском киевском языке", говорит об этом, потому что не боится осуждения соотечественников. Впрочем, он отметил, что не понимает, почему украинцы акцентируют на этом внимание.

По его словам, он бы не запрещал русский язык в Украине, чтобы как можно больше людей имели возможность услышать и понять людей, которые творят на русском. По его мнению, на украинском языке должны петь молодые исполнители "новой эпохи".

Также Винник согласился, что Россия — агрессор, а Владимир Путин является военным преступником. В то же время, считает он, русский язык "не приватизирован" главой Кремля и он не исчезнет после завершения войны.

