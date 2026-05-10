Мовний скандал з Приходько: Винник виправдав співачку і заявив, що не забороняв би російську

Співак Олег Винник висловився про мовне питання. Він вважає, що мова не має ставати причиною для конфліктів.

Артист, який наразі перебуває у Німеччині, спілкується з шанувальниками своєї творчості російською мовою та продовжує виконувати пісні без перекладу, хоча й знає українську. Свою позицію він пояснив на каналі "Власть vs Влащенко".

Він вважає, що російська мова не винна в тому, що в Україні йде війна.

"Якщо я можу говорити російською мовою, чому я не повинен нею спілкуватися", — дивується співак.

Окрім того, Олег Винник вважає, що його колега Анастасія Приходько, яка нещодавно висловилася про "російську київську мову", говорить про це, бо не боїться осуду співвітчизників. Утім, він зазначив, що не розуміє, чому українці акцентують на цьому увагу.

За його словами, він би не забороняв російську мову в Україні, аби якомога більше людей мали можливість почути та зрозуміти людей, які творять російською. Натомість, на його думку, українською мовою мають співати молоді виконавці "нової епохи".

Також Винник погодився, що Росія — агресор, а Володимир Путін є воєнним злочинцем. Водночас, на його думку, російська мова "не приватизована" очільником Кремля й вона не зникне після завершення війни.

