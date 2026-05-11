Дуа Липа подала иск против компании Samsung на 15 млн долларов

Британская поп-звезда утверждает, что компания Samsung использовала ее изображение на ТВ-приставках без разрешения. Она заявляет о нарушении авторских прав, прав на товарный знак и прав на публичное использование своего имени.

Британская певица Дуа Липа подала иск против компании Samsung Electronics. Она требует возмещения ущерба в размере не менее 15 миллионов долларов, обвиняя южнокорейского технологического гиганта в использовании ее изображения без разрешения для рекламы своих телевизоров. Компания Samsung отказалась комментировать текущее судебное разбирательство, пишет Reuters.

В иске утверждается, что компания Samsung разместила защищенное авторским правом изображение поп-звезды на лицевой стороне картонных коробок с телевизорами, предназначенными для розничной продажи, что позволило компании извлечь выгоду из того, что выглядело как ее реклама продукта.

Відео дня

Изображение, предположительно использованное на телевизионных приставках, озаглавлено "Дуа Липа — За кулисами Austin City Limits, 2024", и, как говорится в иске, Липа является владельцем всех прав, титулов и интересов на это изображение. Иск был подан в пятницу в федеральный суд Калифорнии.

Адвокаты Липы приложили к иску скриншоты сообщений и комментариев в социальных сетях, утверждая, что изображение поп-звезды на лицевой стороне коробок подталкивало потенциальных покупателей к приобретению товара. На одном из этих скриншотов фанат пишет, что купил бы телевизор "просто потому, что на нем изображена Дуа".

Как заявили ее адвокаты, певица, известная по хиту "Levitating", узнала о предполагаемом нарушении авторских прав компанией Samsung в июне прошлого года и потребовала, чтобы Samsung прекратила использовать ее изображение, но производитель электроники неоднократно отказывался это сделать.

По их словам, предполагаемое несанкционированное использование компанией Samsung изображения Дуа Липы "привело и продолжает приводить к размыванию" имиджа поп-звезды и ее коммерческой репутации, поскольку внушает потребителям ложное представление о том, что она "одобряет и поддерживает" данную продукцию.

Напомним, ранее Фокус писал, что: