Дуа Ліпа подала позов проти компанії Samsung на 15 млн доларів

Британська поп-зірка стверджує, що компанія Samsung використовувала її зображення на ТВ-приставках без дозволу. Вона заявляє про порушення авторських прав, прав на товарний знак і прав на публічне використання свого імені.

Британська співачка Дуа Ліпа подала позов проти компанії Samsung Electronics. Вона вимагає відшкодування збитків у розмірі щонайменше 15 мільйонів доларів, звинувачуючи південнокорейського технологічного гіганта у використанні її зображення без дозволу для реклами своїх телевізорів. Компанія Samsung відмовилася коментувати поточний судовий розгляд, пише Reuters.

У позові стверджується, що компанія Samsung розмістила захищене авторським правом зображення поп-зірки на лицьовому боці картонних коробок з телевізорами, призначеними для роздрібного продажу, що дало змогу компанії отримати вигоду з того, що виглядало як її реклама продукту.

Відео дня

Зображення, імовірно використане на телевізійних приставках, має назву "Дуа Ліпа — За лаштунками Austin City Limits, 2024", і, як ідеться в позові, Ліпа є власником усіх прав, титулів та інтересів на це зображення. Позов було подано в п'ятницю до федерального суду Каліфорнії.

Адвокати Липи доклали до позову скріншоти повідомлень і коментарів у соціальних мережах, стверджуючи, що зображення поп-зірки на лицьовому боці коробок підштовхувало потенційних покупців до придбання товару. На одному з цих скріншотів фанат пише, що купив би телевізор "просто тому, що на ньому зображена Дуа".

Як заявили її адвокати, співачка, відома за хітом "Levitating", дізналася про ймовірне порушення авторських прав компанією Samsung у червні минулого року і вимагала, щоб Samsung припинила використовувати її зображення, але виробник електроніки неодноразово відмовлявся це зробити.

За їхніми словами, передбачуване несанкціоноване використання компанією Samsung зображення Дуа Ліпи "призвело і продовжує призводити до розмивання" іміджу поп-зірки та її комерційної репутації, оскільки навіює споживачам хибне уявлення про те, що вона "схвалює та підтримує" цю продукцію.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що: