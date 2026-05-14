Святославу Вакарчуку — 50: что известно о жене и детях лидера группы "Океан Эльзы" (фото)

Сегодня, 14 мая 2026 года, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук отмечает 50-летний юбилей. Музыкант, общественный деятель и офицер ВСУ встречает эту дату в период активной службы и воспитания двух маленьких детей.

После разрыва многолетних отношений с Лялей Фонаревой в 2021 году, Святослав Вакарчук официально подтвердил изменения в личной жизни. Его женой является Евгения Яцута — украинский продюсер, совладелица компании Radioaktive Film. Фокус в честь дня рождения музыканта рассказывает о его жизни и семье.

Жена Вакарчука

Долгое время пара не афишировала свой статус. Публичное подтверждение состоялось в 2025 году в документальном проекте "Океан Эльзы: Наблюдение шторма", где музыкант официально представил Евгению как свою жену. Евгения Яцута известна в медиасообществе своей работой над масштабными международными видеопроектами и рекламными кампаниями мировых брендов.

Вакарчук с женой Евгенией Фото: nv.ua

Дети Вакарчука

У Святослава и Евгении двое общих детей. Певец неоднократно отмечал в публичных комментариях, что имена детям выбраны в честь его родителей:

Сын Иван (родился в июне 2021 года). Назван в честь дедушки — Ивана Александровича Вакарчука, известного физика и бывшего министра образования Украины.

Дочь Соломия (родилась в июне 2022 года). Рождение ребенка во время полномасштабной войны музыкант называл одним из самых эмоциональных моментов жизни.

Сын Святослава — Иван Фото: Instagram Дочь Святослава — Соломия Фото: Instagram

Вакарчук придерживается политики минимальной публичности в отношении детей, редко демонстрируя их лица в социальных сетях, однако отмечает, что старается проводить с ними все свободное от службы и туров время.

Военная служба и волонтерская деятельность

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации Святослав Вакарчук официально находится в рядах Вооруженных Сил Украины. Он имеет воинское звание лейтенанта.

Его деятельность в рамках ВСУ сосредоточена на работе мобильной группы по морально-психологическому обеспечению. По данным пресс-центра группы, музыкант посетил с выступлениями сотни подразделений на передовой, в прифронтовых госпиталях и на освобожденных территориях. Параллельно с этим Вакарчук продолжает выполнять функцию культурного амбассадора, выступая на международных мероприятиях и собирая средства на нужды обороны в рамках благотворительных туров "Океана Эльзы".

Святослав Вакарчук посетил военных на востоке Фото: Instagram

