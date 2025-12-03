Не узнать: EL Кравчук показал себя в молодости со Святославом Вакарчуком (фото)
Украинский певец EL Кравчук обнародовал раритетное фото, на котором изображен рядом с фронтменом "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком. Фотография из прошлого произвела впечатление на поклонников, ведь на ней артистов почти невозможно узнать.
В публикации в Instagram Кравчук (Андрей Остапенко) отметил, что снимок сделан более двух десятилетий назад, вероятно между 2002 и 2003 годами во время выступления в киевском клубе Freedom.
На фото оба музыканта имеют длинные волосы и сидят в гримерке перед выходом на сцену. Исполнитель добавил, что точную дату уже не помнит.
"Рубрика "Архивы". Где-то 2002-2003-й год, очередное выступление, кажется клуб Freedom", — написал Кравчук.
Реакции людей
Святослав Вакарчук публично на фото пока не отреагировал. Однако сообщение привлекло внимание подписчиков, которые активно комментировали неожиданный архив:
- "Какие парни, особенно блондин";
- "Черная кошка и золотистый ретривер";
- "Какие красавчики. Андрей почти не изменился";
- "Какие красивые".
