Не узнать: EL Кравчук показал себя в молодости со Святославом Вакарчуком (фото)

Украинский певец EL Кравчук обнародовал раритетное фото, на котором изображен рядом с фронтменом "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком. Фотография из прошлого произвела впечатление на поклонников, ведь на ней артистов почти невозможно узнать.

В публикации в Instagram Кравчук (Андрей Остапенко) отметил, что снимок сделан более двух десятилетий назад, вероятно между 2002 и 2003 годами во время выступления в киевском клубе Freedom.

На фото оба музыканта имеют длинные волосы и сидят в гримерке перед выходом на сцену. Исполнитель добавил, что точную дату уже не помнит.

"Рубрика "Архивы". Где-то 2002-2003-й год, очередное выступление, кажется клуб Freedom", — написал Кравчук.

Реакции людей

Святослав Вакарчук публично на фото пока не отреагировал. Однако сообщение привлекло внимание подписчиков, которые активно комментировали неожиданный архив:

"Какие парни, особенно блондин";

"Черная кошка и золотистый ретривер";

"Какие красавчики. Андрей почти не изменился";

"Какие красивые".

