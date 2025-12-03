Не впізнати: EL Кравчук показав себе в молодості зі Святославом Вакарчуком (фото)

Український співак EL Кравчук оприлюднив раритетне фото, на якому зображений поруч із фронтменом "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком. Світлина з минулого справила враження на шанувальників, адже на ній артистів майже неможливо впізнати.

У публікації в Instagram Кравчук (Андрій Остапенко) зазначив, що знімок зроблений понад два десятиліття тому, ймовірно між 2002 та 2003 роками під час виступу в київському клубі Freedom.

На фото обоє музикантів мають довге волосся та сидять у гримерці перед виходом на сцену. Виконавець додав, що точну дату вже не пам’ятає.

"Рубрика "Архіви". Десь 2002-2003-й рік, черговий виступ, здається клуб Freedom", — написав Кравчук.

El Кравчук і Святослав Вакарчук Фото: Instagram

Реакції людей

Святослав Вакарчук публічно на фото поки не відреагував. Проте допис привернув увагу підписників, які активно коментували несподіваний архів:

"Які хлопці, особливо блондін";

"Чорна кішка і золотистий ретривер";

"Які красунчики. Андрій майже не змінився";

"Які гарні".

