"Як ви це собі уявляєте?": відомий співак відповів, чому не планує мобілізовуватися

48-річний український співак EL Кравчук часто виступає з концертами в маленьких селах, під час яких знайомить місцевих мешканців з військовими. Наразі він не планує мобілізовуватися, бо "його зброя — мікрофон".

Артист в інтерв’ю "Суспільне Культура" пояснив, що вважає сцену та мікрофон своєю "ефективною зброєю". EL Кравчук додав, що виступи в маленьких населених пунктах часто роблять більше, ніж просто концерт, і знімають напругу серед місцевих, які бояться військових.

Чи буде EL Кравчук мобілізовуватися

"Ну, як ви це собі уявляєте (його мобілізацію, — Ред.)? Моя зброя — це мікрофон. Це ефективна зброя. Ефективна, коли ти виходиш, наприклад, в якомусь селі маленькому, там бояться людей у формі… Я підходжу й кажу: "Буде концерт". А потім знайомлю їх із хлопцями: "Оце капітан, це Сергій". І Сергій каже: "Не бійтеся, ми будемо вас захищати", — зазначив EL Кравчук.

Він додав, що його виступи повертають людям відчуття безпеки й звичності в складні моменти.

"Це просто круто, коли ти можеш так робити. Незнайомі люди — і ти їх знайомиш", — сказав музикант.

EL Кравчук Фото: EL Kravchuk / Facebook

Ба більше, співак наразі здобує освіту на філософському факультеті. Зокрема, виконавець зізнався, що досі в побуті послуговується російською мовою, проте активно працює над вивченням української.

"У житті я російськомовний, але зараз намагаюся більш глибоко і змістовно знати українську. І Андруховичу мені хочеться в очі дивитись нормально. Він зробив переклад "Гамлета" і завжди закликав мене до красивої української мови. Юро, я зроблю це. Я обіцяю. Працюю над цим", — сказав артист.

