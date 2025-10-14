"Как вы это себе представляете?": известный певец ответил, почему не планирует мобилизоваться

48-летний украинский певец EL Кравчук часто выступает с концертами в маленьких селах, во время которых знакомит местных жителей с военными. Сейчас он не планирует мобилизоваться, потому что "его оружие — микрофон".

Артист в интервью "Суспільне Культура" объяснил, что считает сцену и микрофон своим "эффективным оружием". EL Кравчук добавил, что выступления в маленьких населенных пунктах часто делают больше, чем просто концерт, и снимают напряжение среди местных, которые боятся военных.

Будет ли EL Кравчук мобилизоваться

"Ну, как вы это себе представляете (его мобилизацию, — Ред.)? Мое оружие — это микрофон. Это эффективное оружие. Эффективное, когда ты выходишь, например, в каком-то селе маленьком, там боятся людей в форме... Я подхожу и говорю: "Будет концерт". А потом знакомлю их с ребятами: "Вот капитан, это Сергей". И Сергей говорит: "Не бойтесь, мы будем вас защищать", — отметил EL Кравчук.

Он добавил, что его выступления возвращают людям ощущение безопасности и привычности в сложные моменты.

"Это просто круто, когда ты можешь так делать. Незнакомые люди — и ты их знакомишь", — сказал музыкант.

EL Кравчук Фото: EL Kravchuk / Facebook

Более того, певец сейчас получает образование на философском факультете. В частности, исполнитель признался, что до сих пор в быту пользуется русским языком, однако активно работает над изучением украинского.

"В жизни я русскоязычный, но сейчас стараюсь более глубоко и содержательно знать украинский. И Андруховичу мне хочется в глаза смотреть нормально. Он сделал перевод "Гамлета" и всегда призывал меня к красивому украинскому языку. Юра, я сделаю это. Я обещаю. Работаю над этим", — сказал артист.

